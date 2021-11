Gruppo Megamark e il progetto anti-spreco ShareFood

Gruppo Megamark di Trani aderisce al progetto ShareFood finanziato dal Bando Innolabs della Regione Puglia. Un'iniziativa partita nel 2019, con fase sperimentale al termine a fine 2021, finalizzata a ridurre gli sprechi alimentari e la produzione di rifiuti da smaltire. Come? Attraverso un sistema di innovazione tecnologica finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone e a ridurre l’impatto ambientale, garantendo anche un risparmio per le famiglie e per le imprese.

Come funziona per i supermercati

Al centro l’uso della piattaforma digitale ShareFood, che mette in relazione i produttori di eccedenze alimentari (privati e imprese) con i possibili utilizzatori: i Comuni che aderiscono alla piattaforma calcolano il quantitativo di eccedenza effettivamente recuperato generando vantaggi in termini di sgravi fiscali per i produttori.

"Il supermercato che aderisce al progetto - spiega Valentina Zacchino, project manager del progetto per Megamark - carica in bacheca, tramite una piattaforma appositamente ideata, i prodotti in scadenza o prossimi, mettendoli a disposizione dei consumatori prima di tutto a un prezzo vantaggioso e successivamente può donarli agli enti o alle associazioni che ne fanno richiesta".

"Probabilmente, i consumatori hanno ancora oggi poca consapevolezza di quale possa essere l’impatto economico, ambientale ed etico dello spreco alimentare", dichiara Francesco Pomarico, direttore operativo di Gruppo Megamark: "Megamark ha partecipato già alla fase sperimentale del progetto Sharefood, mettendo a disposizione i propri punti di vendita per quantificare quelle che possono essere le eccedenze alimentari, soprattutto dei prodotti prossimi alla scadenza".