Gruppo Selex prevede di chiudere il 2020 con un fatturato al consumo pari a 12,3 miliardi di euro, +10,3% sul 2019. Buon risultato anche sul versante produttività (vendite al mq) che registra un +7%, in forte aumento rispetto al mercato e al 2019. Cifre comunque notevoli, tenuto conto di mesi nei quali le abitudini di vita e di consumo di una larga parte della popolazione sono cambiate.

"Abbiamo vissuto mesi difficili, nei quali agire tempestivamente è stato fondamentale –commenta Alessandro Revello, Presidente di Selex–. Ogni scelta fatta ha tenuto in considerazione le esigenze e la tutela dei clienti e dei collaboratori, in prima linea sempre, e la crescita che oggi riscontriamo è merito della professionalità di tutte le squadre di lavoro nonché dei nostri fornitori. Abbiamo davanti nuove sfide, gli importanti investimenti pianificati sosterranno lo sviluppo delle insegne regionali e nazionali del Gruppo, dandoci l’opportunità di creare nuovi posti di lavoro".

Cds, nuovo socio dal gennaio 2021

Nel 2020 Selex ha dato il benvenuto a un nuovo socio, Gruppo Cds, una delle imprese retail più importanti della Sicilia, azienda familiare, che opera attraverso 3 insegne regionali con oltre 150 punti vendita in 7 province, e che dal 1° gennaio 2021 entrerà nella compagine sociale di Selex Commerciale.

Tornando al quadro generale, il piano investimenti 2021, per 300 milioni di euro, interesserà 64 nuove aperture e 112 ristrutturazioni (+40% sul 2020).

Gruppo Selex supererà a gennaio 2021 l'asticella dei 2.500 punti di vendita in tutto il Paese, con una quota di mercato superiore al 10% (Iper+super+superettes+discount+canale drug).

Boom dell'eCommerce

Il programma di sviluppo è incentrato sul rinnovamento della rete, con focus su supermercati e superstore, ma anche sull’implementazione dell’area digitale. L’eCommerce cosicomodo.it ad oggi registra +270%. Un servizio, attivo in 13 regioni, diventato essenziale nel corso dell’emergenza sanitaria e che in brevissimo tempo è stato ricalibrato in funzione di una richiesta straordinariamente superiore a quella ordinaria ed una disponibilità significativa di risorse destinate alla preparazione della spesa.