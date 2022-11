Sono importanti i progetti di sviluppo del Gruppo Supercentro che progetta investimenti nei prossimi tre anni di 23 milioni di euro

Nei prossimi tre anni, il Gruppo Supercentro, attivo nel sud Italia (Puglia, Calabria, Basilicata) con una rete multicanale a marchio Sisa, Ipersisa e Quick, Stop&Shop, investirà oltre 23 milioni di euro destinati al restyling e all'ampliamento della rete vendita, all'ampliamento ed efficientamento dei Cedi e all'inaugurazione della sede con un‘attenzione particolare alla sostenibilità energetica. “Stiamo rispondendo alla crisi con un approccio per niente conservativo ma anzi puntando allo sviluppo, sia efficientando e migliorando la rete attuale che investendo nell’ampliamento dei servizi in ottica di multicanalità. Crediamo fortemente nel presidio del territorio in particolare dell’area del salentino con formule di prossimità che non superino i 1200 mq che meglio si adattano alle esigenze del consumatore, soprattutto nelle aree periferiche. Nel 2023 affiancheremo alla rete attualmente presente una nuova formula Economy che va incontro alle esigenze di risparmio senza cedere alle esasperazioni dei discount" dichiara Antonio Bonucci,

direttore generale di Gruppo Supercentro.

Con gli investimenti previsti l'attuale rete passerà dagli attuali 300 punti di vendita, tra diretti e affiliati, 2 Cedi e 4 Cash&Carry a 350 con 2 Cedi e 5 Cash&Carry.

I risultati del gruppo

Lo scorso anno, Supercentro (D.IT) ha ottenuto un fatturato di 235 milioni di euro (in crescita del 13% rispetto all’anno precedente) e si avvia a chiudere il 2022 con 240 milioni di euro di fatturato.

Gli investimenti previsti

L'azienda investirà 7,5 milioni di euro nell’acquisizione di cinque store nelle provincie pugliesi a cui si aggiunge un ulteriore investimento di 7,5 milioni di euro per il restyling della rete vendita esistente (i primi due supermercati completamente rinnovati saranno inaugurati a Martina Franca il 4 novembre e l’11 a Taranto in via Dante). Altri 2 milioni di euro saranno investiti nell’ampliamento del Cedi secco, mentre 5 milioni di euro sono destinati alla implementazione di un nuovo cash&carry e alle ristrutturazioni di quelli già esistenti anche in una logica di efficientamento energetico che, con ulteriori 1,5 milioni di euro riguarderà l’installazione dei pannelli fotovoltaici su tutti i punti di vendita di proprietà.

La sede a San Giorgio Ionico (Ta) insieme ad alcuni store di prossimità porteranno la superfice di vendita diretta totale dai 25.000 mq a 31.000 mq.

“L’ambizione del Gruppo Supercentro è diventare il leader nell’area salentina, confermando la storia del gruppo da sempre ben radicato in questo territorio. Stiamo lavorando anche attraverso un passaggio generazionale graduale per creare le condizioni ottimali di una crescita che strategicamente mette al centro il territorio pugliese e in particolare salentino” conclude il presidente P. Michele Macripò.