Gruppo Végé aderisce ad Assobio

Attenzione all'ambiente e al benessere non solo nella proposta di prodotti mdd, ma anche con l'adesione ad una associazione da sempre in prima linea per il biologico

L'ingresso del Gruppo Végé in Assobio porta a 90 il numero di imprese che aderiscono all'associazione. “Siamo orgogliosi -commenta Giorgio Santambrogio, Ad del Gruppo Végé- di aver aderito ad un’associazione così virtuosa che favorirà uno sviluppo responsabile del sistema agroindustriale italiano, in un’ottica di responsabilità e sostenibilità ambientale".

Un passo in avanti, nella direzione di un proposta di prodotti attenti all'ambiente e salutari, che aveva già visto l'ampliamento della linea mdd dedicata al benessere Ohi Vita, che comprende per la maggior parte prodotti biologici ma anche rich e free from.

“L’adesione di Gruppo VéGé -sottolinea Roberto Zanoni, presidente di AssoBio- rappresenta per noi un motivo di orgoglio e un segnale di riconoscimento dell’azione positiva che stiamo svolgendo per il mercato del biologico”. Assobio fornisce alle aziende associate una serie di servizi come aggiornamenti normativi, allerta merci, una newsletter con anticipazioni di mercato, dati periodici sull’andamento dei canali.