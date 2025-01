GS1 Italy indaga il processo d’acquisto per l’elettronica di consumo

GS1 Italy ha indagato a fondo, nell'Osservatorio Non Food 2024, il processo d'acquisto in ogni sua fase. Cominciamo con l'elettronica di consumo.

GS1 Italy ha indagato, nell'Osservatorio Non Food 2024, il processo d'acquisto di prodotti non alimentari in ogni sua fase, scendendo nel dettaglio delle categorie merceologiche, a partire dall'elettronica di consumo. Vediamo cosa hanno dichiarato i consumatori rispetto alle modalità di acquisto, l'uso dell'eCommerce e a temi chiave come la sostenibilità.

L'elettronica di consumo secondo GS1 Italy

Si parla di un valore che nel 2023 ammontava a 21,115 miliardi di euro, in calo del -4,8% rispetto al 2022 ma in netto recupero rispetto al 2019, +10,2%. Il canale di vendita preferenziale è quello delle grandi superfici specializzate, che detengono una quota delle vendite pari al 34,6%. Ecco la suddivisione nei diversi canali:

34,6% Grandi superfici specializzate 28,2% eCommerce 22% Negozi specializzati 12,1% Altri canali 2,7% Grandi superfici alimentari 0,4% Grandi superfici non specializzate

L'eCommerce rappresenta un canale rilevante per questi articoli, con una frequenza d'acquisto che sembra mostrare un nucleo di affezionati del digitale, pari al 26,2% (il 7,1% che dichiara di acquistare spesso dall'eCommerce e un ulteriore 19,1% che acquista abbastanza spesso), seguito da un'ampia fascia che ogni tanto sceglie l'eCommerce (47,5%) e un 30% circa che preferisce decisamente il canale fisico (24,4% sceglie raramente l'eCommerce, l'1,9% mai). Rispetto ad altri comparti merceologici la scelta dell'online è più frequente per l'elettronica di consumo, coerentemente con la tipologia di prodotti acquistati.

7,1% Molto spesso (Media: 5,6%) 19,1% Abbastanza spesso (Media: 21,9%) 47,5% Ogni tanto (Media: 41%) 24,4% Raramente (Media: 24,4%) 1,9% Mai (Media: 7,9%)

*Media=insieme categorie non food

Quando si acquista online, la modalità più popolare è la consegna a casa (61,6%), mentre solo il 17,9% sceglie il ritiro in negozio, e il 20,4% alterna le due modalità.

La fase che precede l'acquisto

L'Osservatorio Non Food ha indagato il processo d'acquisto nelle fasi che lo precedono e lo seguono, e nel momento effettivo della spesa. Nel momento preliminare della ricerca delle informazioni, al primo posto come ambiente di ricerca c'è il mondo digitale, seguito dal negozio fisico, anche se in parte come conferma della ricerca online, e dalle recensioni, sempre online. Il negozio come prima fonte di informazioni è al quinto posto nelle preferenze dei consumatori, seguito solo dai consigli chiesti agli amici. Un peso rilevante ha la ricerca del prezzo più conveniente.

Ecco le risposte alla domanda "Come ti comporti quando acquisti prodotti di elettronica di consumo? - Pre acquisto"

78,4% cerco informazioni su internet 45,1% confronto i prezzi per cercare il luogo dove il prodotto costa meno 29,3% vado a visionare in negozio un prodotto trovato online 24,7% valuto le recensioni online 22,5% vado a visitare più negozi che so che vendono il tipo di prodotto 20,4% chiedo consiglio agli amici 5,2% decido al momento dell'acquisto, non cerco di informarmi prima

Vista la cesura portata dalla pandemia, GS1 Italy ha chiesto anche quali attività si siano intensificate o siano cominciate nei 3 anni successivi. Risalta la percentuale di coloro che dichiarano di aver cominciato o intensificato la ricerca di informazioni su Internet (63,3%), e di coloro che hanno cominciato a cercare il prezzo più conveniente facendo confronti (32,7%). Significativa anche la percentuale di coloro che dichiarano di andare nei negozi fisici alla ricerca di un prodotto visto in rete (18,2%) e che più spesso valutano le recensioni online prima di acquistare (17,3%).

La fase dell'acquisto per l'elettronica di consumo

Una volta chiusa la fase informativa, l'acquisto avviene prevalentemente online e sui marketplace, mentre i siti di negozi specializzati sono meno apprezzati anche dei negozi fisici specializzati. Guardando alla media delle categorie indagate dall'Osservatorio Non Food di GS1 Italy, l'elettronica di consumo è sopra la media per quanto riguarda gli acquisti sui marketplace e sotto la media per il canale fisico specializzato. Un interesse significativo ottengono anche i siti direct to consumer delle aziende produttrici, un fenomeno in crescita in questi anni. Ecco le risposte alla domanda "Come ti comporti quando acquisti prodotti di elettronica di consumo (nel momento dell'acquisto)?":

57,1% Acquisto online tramite siti generalisti come Amazon 45,4% Li acquisto in negozio, quando si vede direttamente il prodotto 29,6% Li acquisto online tramite siti specializzati in quel tipo di prodotto 16,4% Li acquisto online direttamente dall'azienda produttrice

Tra queste stesse attività, quelle che più i consumatori dichiarano di aver intensificato o cominciato a fare post pandemia sono gli acquisti sui marketplace (50,3%) e gli acquisti in un negozio fisico, con il prodotto da toccare con mano (33,6%). Citati con minor frequenza gli acquisti online sul sito specializzato del prodotto (21%) e dall'azienda produttrice (9,6%), mentre il 10,2% dichiara di non aver cambiato abitudini post pandemia.

Il comportamento post vendita

Dopo aver comprato, la maggior parte dei clienti (51,5%) cerca conferma della bontà del proprio acquisto, andando a caccia di recensioni di chi ha comprato lo stesso prodotto. Se invece le recensioni si tratta di scriverle, i clienti si dividono tra coloro che le scrivono solo se sono negative (15,1%), quelli che le scrivono solo se positive (18,8%) e quelli che le scrivono comunque (24,1%). Sempre guardando alla media ottenuta dal confronto con le diverse categorie merceologiche, per l'elettronica di consumo c'è una lieve maggior propensione sia a scrivere recensioni in generale, che a scriverle solo se sono negative.

Tra le attività citate, quelle che più hanno visto un incremento nella fase successiva alla pandemia sono le seguenti:

33,3% Cercare online commenti di altri che hanno acquistato il prodotto che mi interessa 27,5% Nessuna di queste 19,8% Scrivere una recensione sui social sia se è positiva che negativa 13,9% Scrivere una recensione sui social solo se è positiva per consigliarlo agli altri 8,6% Scrivere una recensione sui social solo se è negativa per evitare errori agli altri

Il peso crescente della sostenibilità

Quali comportamenti sostenibili vengono realmente agiti dai consumatori? Tra i suggerimenti di GS1 Italy la clientela dell'elettronica di consumo ha puntato su quelli di scelta accurata del prodotto, anche rispetto alla durata nel tempo, e di cura per evitare acquisti inutili. Sono parecchi anche coloro che scelgono di acquistare l'usato o si rivolgono al noleggio: queste alternative sono oggi più presenti e permettono al consumatore di fare scelte diverse in base alle reali necessità, delineando una nuova forma di convenienza che non è solo basata sul prezzo ma ache sulla scelta di un prodotto come servizio (e non solo come oggetto da usare, magari una sola volta o raramente).

Quali attività sostenibili hanno svolto gli acquirenti di prodotti di elettronica di consumo?

63,3% Mantenere con cura e far riparare il più possibile i prodotti 58,7% Acquistare prodotti di buona qualità e di lunga durata, anche spendendo di più 44,4% Acquistare meno in generale, ridurre i propri consumi 38,7% Acquistare / Rivendere prodotti usati che non si utilizzano più 38,5% Noleggiare un prodotto invece di acquistarlo

** ** **OSSERVATORIO NON FOOD DI GS1 ITALY

Dal 2003 l’Osservatorio Non Food di GS1 Italy offre annualmente uno sguardo trasversale del mondo non alimentare, analizzando consumi, canali di vendita, tendenze, consumatore tipo, tra innovazioni tecnologiche e trasformazioni del mercato, di 13 comparti: abbigliamento e calzature, elettronica di consumo, mobili e arredamento, bricolage, articoli per lo sport, prodotti di profumeria, casalinghi, prodotti di automedicazione, edutainment, prodotti di ottica, tessile casa, cancelleria, giocattoli.

NOTA METODOLOGICA

Nell’edizione 2024 dell’Osservatorio Non Food di GS1 Italy è stata realizzata una ricerca che ha coinvolto 1.000 consumatori per indagare il comportamento e il processo d'acquisto in 8 categorie di prodotti: elettronica di consumo, profumeria e cosmesi, tessile casa, bricolage, detersivi per l'igiene e la cura della casa, e infine abbigliamento, calzature, intimo e accessori. L'indagine è stata condotta per GS1 Italy da Metrica Ricerche (gruppo TradeLab), con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), su un campione di cittadini di età compresa tra 18 e 70 anni nel mese di maggio 2024.

