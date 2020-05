Gusto 17: l’originale iniziativa che trasforma il gelato in tempo-regalo

La pandemia Covid-19 ha sicuramente cambiato e diversamente valorizzato il nostro concetto di tempo. A capirlo e farne un nuovo modello di fidelizzazione è stata l’agri-gelateria milanese Gusto 17, 2 Coni Gambero Rosso e 2 punti di vendita (via Savona 17 - Navigli; e via Cagnola 10 - Arco della Pace).

Gusto 17 ha infatti lanciato l'originale iniziativa "Il tempo è gelato", un programma digitale integrato agli acquisti in negozio, che prevede per ogni euro speso 6 secondi in regalo. Questi potranno essere accumulati e trasformati in premi-tempo da spendere in diverse esperienze o servizi quali lavaggio e stiraggio delle camicie a domicilio, la pulizia della casa o dell’auto.

Tra queste anche la possibilità di trascorrere una giornata nel laboratorio artigianale a Milano per creare il proprio gusto dei desideri, oppure di usufruire di un weekend per vivere delle esperienze con i produttori italiani le cui materie prime danno vita al gelato di Gusto 17.

Dal 7 maggio è possibile scaricare la propria card nel mobile wallet o sul proprio Google Play per iniziare ad accumulare punti-secondi da trasformare in tempo libero. La card digitale per ricevere punti-tempo funziona attraverso la semplice lettura. Maggiori dettagli anche sulla relativa pagina sito di Gusto 17.