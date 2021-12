Heinz presenta la nuova Mayo Vegan: 0% uova, 100% gusto

Quando si parla di salse si parla di Heinz, e quando si pensa ad Heinz non si può non pensare ai suoi gusti inconfondibili e unici. Heinz, da sempre, è soprattutto attenta alle esigenze di tutti e crede che nessuno debba rinunciare alle sue salse e per questa ragione è in arrivo sugli scaffali una grande novità: la Mayo Vegan, una nuova maionese rigorosamente plant based ed egg-free.

La nuova Heinz Mayo Vegan è la soluzione perfetta per rendere ogni piatto ancora più gustoso: senza uova né coloranti, ma con lo stesso gusto inconfondibile della mayo Heinz. Una soluzione versatile e leggera, che invita alla sperimentazione ma strizza l’occhio al classico, perfetta per abbinamenti con verdure grigliate, patatine fritte o burger. Il tutto in un comodo e pratico formato top down.

Con questo nuovo prodotto Heinz continua il proprio impegno verso una maggiore attenzione al mondo animale e verso una maggiore sostenibilità, con un prodotto 100% vegetale. Inoltre, la nuova Mayo Vegan è senza coloranti, senza glutine, adatta a vegani e vegetariani e con un packaging 100% riciclabile. Puramente vegetale, senza compromessi sul gusto!

“L’attenzione all’ambiente e al benessere animale non sono soltanto dei trend di mercato che vogliamo cavalcare, ma una vera e propria sensibilità da cui non possiamo e non vogliamo prescindere. La Mayo Vegan è un’importante innovazione in questo senso, che ci auguriamo possa accompagnare i momenti più gustosi di tutti quanti amano i nostri prodotti e il nostro brand” - afferma Luca Filetti, Brand Manager Sauces Italy & ESG Lead CE.

Gli attuali trend di mercato evidenziano una crescente richiesta da parte dei consumatori nella ricerca di una maionese vegana (+14.6%) rispetto al +4.0% delle versioni standard. La nuova Mayo Vegan permetterà ad Heinz di entrare in un segmento di mercato che ad oggi ha già lo stesso peso del segmento Light (3% del totale Mayo). In Italia il 2.2% della popolazione si dichiara vegana e il 65% dei consumatori desidera una scena più ampia di alternative vegane nel segmento delle salse.

Inoltre questa referenza sarà la prima prodotta con il 30% di plastica riciclata, dando così il via al percorso di innovazione e sostenibilità, due dei pilastri della strategia del brand di medio lungo termine.

La Heinz Mayo Vegan è disponibile a scaffale da dicembre con un prezzo consigliato di €2,55.

Per maggiori informazioni: https://www.heinz.it/salse/maionese/product/100195200020/mayo-vegan