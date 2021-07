È il primo manager occidentale della multinazionale cinese: Gianluca Di Pietro è il nuovo amministratore delegato di Hisense in Italia in sostituzione di Liu Tao. Arrivato in Hisense Italia nel luglio 2011, nel ruolo di general manager, Di Pietro ha un notevole bagaglio di esperienze professionali: in Haier come general manager Italia e Grecia, in LG Electronics con l’incarico di sales manager Italy e in Brandt Group.

Questo nuovo assetto strategico di Hisense fa seguito al potenziamento dell’organico nei mesi scorsi alla luce di una crescita esponenziale dei risultati di vendita che l’azienda sta registrando nel 2021. Il potenziamento commerciale in Italia si basa su quattro punti cardine: ampiezza di gamma; ampliamento delle reti vendita rivolte sia al canale professionale termoidraulico (climatizzazione) sia al canale consumer (bianco e bruno); ottimizzazione della logistica con rapidità di consegne su tutto il territorio nazionale; e infine rafforzamento dei centri assistenza tecnica.

Fondata in Cina nel 1969, è oggi una grande azienda multinazionale composta da 5 marchi: Hisense, Kelon, Ronshen, Toshiba e Gorenje e si distingue per tecnologia e qualità, con 50 anni di successi in costante crescita. Hisense Group opera nei seguenti settori: elettronica, elettrodomestici, telecomunicazioni, tecnologie dell'informazione e mercato immobiliare, con numerose filiali in tutti i mercati. Diciassette gli stabilimenti produttivi e 16 i centri R&D in tutto il mondo, di cui l’ultimo, con i suoi 202.300 mq, è il più grande al mondo. Con una capacità produttiva di 16,7 milioni di frigoriferi, 25 milioni di televisori, 20,6 milioni di condizionatori, 6,5 milioni di cellulari e 2,2 milioni di elettrodomestici per la cucina, Hisense chiude il 2018 con un fatturato globale di 19,13 miliardi di dollari.

La piattaforma Vidaa è stata presentata nel 2014. È un sistema operativo aperto e attualmente viene utilizzato sui televisori Hisense. In soli 5 anni è diventato un forte concorrente globale nel panorama delle piattaforme smart tv. Nel 2020 Vidaa è stato aggiornato al 4.0 Vidaa e preinstallato sulle nuove TV Hisense. Vidaa unisce i contenuti dei migliori partner globali e locali per tutti i suoi utenti.