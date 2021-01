H&M lancia il brand on demand Singulary society

La rivoluzione in casa H&M si chiama Singular Society. Si tratta di un brand nato con l'obiettivo, come spiega l'azienda, di “costruire e mantenere una relazione a lungo termine con i consumatori piuttosto che spingere le vendite a breve termine”.

Come funziona? Esattamente come Netflix, Spotify o Soho House, ossia attraverso un canone mensile. In questa fase iniziare, l'ingresso è solo su invito. A riguardo la società spiega: “Non guadagniamo da ciò che vendiamo, dobbiamo crescere in modo controllato, in modo da poter garantire il livello di servizio a tutti i nostri membri prima di accettarne di nuovi. Detto questo, permettiamo ai nuovi membri di entrare il più velocemente possibile, per questo motivo abbiamo creato una lista d'attesa. Chi si iscriverà sarà invitato a partecipare non appena saremo pronti”. L'assortimento comprende prodotti responsabili realizzati “con la massima qualità e design possibile dai migliori produttori del mondo”.

Com'è strutturato il servizio

Per iscriversi basta collegarsi a questo sito sulla lista d'attesa. L'azienda accetterà non appena possibile i clienti che lo hanno richiesto i quali riceveranno un'email per registrare un abbonamento. Ognuno creerà il proprio account con la possibilità di scegliere tra i diversi livelli di iscrizione e le opzioni di pagamento. Due i piani di abbonamento previsti: base e plus, il primo consente di acquistare 5 prodotti al mese, il secondo 25 prodotti al mese. Si può scegliere se pagare mensilmente o annualmente. Tutti i piani sono validi per 12 mesi dalla data di pagamento, con 30 giorni di rinuncia (se non sono stati fatti acquisti).