I dati per far crescere le aziende

A Linkontro intervista a Paolo Fregosi, vicepresidente di Mk Group, con cui abbiamo scoperto le partnership in essere e le strategie future

L'importanza dei dati è tanto ovvia quanto indispensabile per la crescita di un'azienda, soprattutto in un mondo che cambia rapidamente. "Pensare al futuro significa aggiornarsi continuamente in un mercato in continua evoluzione -spiega Paolo Fregosi, vicepresidente di Mk Group, società partner del marketing e del retail che offre l'intera filiera dei servizi instore e l'ottimizzazione della retail execution-. Mk Group effettua ricerche di mercato integrando il vissuto del consumatore con l'enorme mole di dati raccolti ogni giorno, incrementando in modo importate la copertura informativa dei clienti".

Mk Group a Linkontro

Strategica, in questo senso, la presenza del gruppo a Linkontro, al quale partecipa da oltre 40 anni. "Il tema del 2024 è Immaginando nuove imprese. Visioni, Valori, Competenze. Un tema di particolare interesse per un'azienda come la nostra, specializzata nel settore del marketing operativo che copre a 360 gradi tutte le attività possibili sul punto di vendita, dalle promoter alle reti di vendita, passando per le attività di merchandising e di rilevazione. Si tratta, tra l'altro, di eventi che ci consentono di attivare e consolidare partnership importanti come quella con NielsenIQ con cui stiamo avviando un nuovo servizio dedicato al mondo dei freschi e dei freschissimi, mercati che, ad oggi, non sono monitorati in modo completo come succede per settori come il grocery. Si tratta di un vero e proprio Osservatorio che apre una panoramica importante su questo comparto". E aggiunge: "Questo vuol dire che la nostra offerta di servizi e prodotti è in continua evoluzione e sta al passo con i tempi". La presenza a Linkontro rappresenta, quindi, un'opportunita unica per confrontarsi con oltre 600 manager della distribuzione moderna. "Da questa consapevolezza la scelta di essere sponsor di uno degli appuntamenti in programma al Forte Village -conclude-, una serata, quella di venerdì in terrazza, che sarà anche una buona occasione per confrontarsi e chiacchierare".