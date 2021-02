I limoni per la ricerca nei supermercati di tutta Italia

Pronta al via l'iniziativa I limoni per la ricerca, legata a un progetto di Fondazione Umberto Veronesi, in partnership esclusiva con Citrus l’Orto Italiano (azienda del settore ortofrutticolo), nata con l'obiettivo di finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza.

I limoni siciliani primofiore saranno in vendita, dal 10 al 28 febbraio, nei supermercati, ipermercati e discount che hanno aderito, proposti in speciali retine da 500 grammi. Per ogni retina, venduta al costo di 2 euro, saranno devoluti 40 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare progetti di ricerca. L'elenco completo dei negozi coinvolti è disponibile a questo sito.

Le dichiarazioni

"I nostri limoni, non trattati in superficie, sono sottoposti ogni anno a decine di analisi per garantirne gli elevati standard qualitativi e di sicurezza e, insieme ai nostri fornitori, sviluppiamo filiere etiche e rispettose dell’ambiente e dei lavoratori garantendo la giusta retribuzione alla base produttiva” dice Marianna Palella, Ceo e founder di Citrus l’Orto Italiano.

“Siamo consapevoli che dopo questa emergenza sanitaria da Covid-19 ci sarà moltissimo da fare per continuare a combattere malattie che ancora oggi minacciano la vita di migliaia di persone” aggiunge Monica Ramaioli, direttore generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi e testimonial della nuova edizione de I limoni per la ricerca, sottolinea: “Ho sempre pensato che sostenere la ricerca scientifica sia un atto d’amore, per i pazienti di oggi e di domani”.