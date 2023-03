I Love Riccio: terzo store a Milano

Il brand si fortifica a Milano con il terzo locale, situato in zona Città Studi, in via Beato Angelico 25, su una superficie di 100 mq.

Il brand, specializzato nella cura e nel trattamento di tutte le tipologie di capelli ricci e fondato nel 2015 da Fulvio Tirrico, si fortifica a Milano con il terzo locale, situato in zona Città Studi, in via Beato Angelico 25, su una superficie di 100 mq. Il negozio I Love Riccio appena aperto è caratterizzato da spazi aperti, pareti decorate Wall&decò con una grafica macro tropical. “Chiunque varchi la soglia di un nostro salone sa di essere parte integrante della più grande community di Curly Girl d'Italia” racconta il fondatore, esperto del metodo di taglio X-Curl e della sua linea di prodotti dedicata.

L'offerta

I prodotti I Love Riccio, che sono parte integrante del metodo proposto, comprendono le linee Classica, Curly Kids, Curly Man e Afro Love, formule prive di parabeni, siliconi, solfati e cessori di formaldeide. Si tratta di item dermatologicamente testati e ipoallergenici, proposti in un pack 100% plastica riciclata.

La presenza di I Love Riccio

I Love Riccio oggi è un'azienda multicanale che oggi conta tre saloni diretti di cui due a Milano e uno a Roma), due saloni in franchising (Torino, Catania), altri due in prossima apertura a Milano e Bologna e un piano di sviluppo per altre 15 aperture in tutta Italia. Il brand comprende anche l'eCommerce e conta oltre 20 rivenditori dei propri prodotti fra profumerie, farmacie, parafarmacie, erboristerie, negozi di cosmetici in continua espansione.