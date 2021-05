Stile trendy, moderno, immagine grintosa, collezioni perfette per la quotidianità dei bambini sempre in movimento. Si presenta, così, in modo efficace, iDo, catena che oggi conta in Italia 34 negozi (+54 all'estero) e 800 wholesales cioè store multimarca (+550 all'estero), oltre al supporto eCommerce, e che sta aprendo nuovi store nei centri commerciali e nei centri cittadini.

Una delle nuove aperture è a Capo d'Orlando, in provincia di Messina, dove aveva già aperto in Piazza Cairoli e nel centro commerciale Tremestieri: a Capo d'Orlando iDo ha aperto nella centralissima via Vittorio Veneto 3, considerata un distretto dell'abbigliamento per bambino (kidswear). Lo store si sviluppa su una superficie di 85 mq con posizione ad angolo e 4 vetrine che valorizzano le collezioni esposte.

Nella strategia di sviluppo retail iDO anche il restyling del punto di vendita all’interno de I Gigli, a Campi Bisenzio, comune a metà strada tra Firenze e Prato. iDO, in linea con la nuova immagine de I Gigli, ha riaperto il suo store di 87 mq con il suo nuovo concept in cui le collezioni sono valorizzate dalla luminosità data dalle due ampie vetrine.

Nuova prima apertura anche in Sardegna a Tortolì, Nuoro, cittadina di 11.000 abitanti che raccoglie un importante bacino d’utenza grazie ai flussi turistici e vicinanza al porto di Arbatax punto nevralgico di collegamento. Lo store di 65 mq è in via Monsignor Virgilio, in centro nella strada principale dello shopping.