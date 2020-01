Ikea: a Vienna il punto di vendita più green

Sarà completato entro il 2021 il punto di vendita Ikea che sarà realizzato a Vienna, situato in Mariahilferstrasse, arteria strategica della città. La struttura sarà collegata alla stazione ferroviaria di Westbahnhof e rappresenterà lo store più green dell’insegna svedese. L’edificio sarà dotato di un giardino pensile e di 160 alberi dislocati lungo tutta l’area che si svilupperà su più piani.

Questo punto di vendita si inserisce in un’ottica ecosostenibile e di promozione di una nuova forma di mobilità senza auto. Non ci sarà, infatti, un parcheggio e il negozio sarà facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici, a piedi o in bici. Per questo motivo, l'insegna ha predisposto la consegna a domicilio dei prodotti più voluminosi entro 24 ore dall’acquisto.

All’interno della struttura, intesa anche come luogo di incontro e di relax, saranno creati spazi di intrattenimento, di ristorazione e, pare, anche un ostello. La terrazza sul tetto sarà accessibile al di fuori degli orari di apertura di Ikea per accogliere i visitatori che vogliano semplicemente chiacchierare o prendere un caffè. Dopo il completamento dei lavori, Ikea finanzierà anche la costruzione di un'area ricreativa di sviluppo urbano per i cittadini. Nelle intenzioni dell’azienda questo punto di vendita “dovrebbe diventare il punto di incontro per l'intero distretto”. La struttura impiegherà più di 250 addetti.