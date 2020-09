Ikea lancia un audiolibro e va su Spotify con il catalogo 2021

Ikea trasforma il suo catalogo in un audiolibro approdando sulla piattaforma Spotify. Sei audio-storie per raccontare la casa e i suoi spazi attraverso le narrazioni presenti nel catalogo e che si animano grazie alla fantasia di sei autori italiani scelti tra giornalisti, sceneggiatori e autori tv ma anche nomi della letteratura contemporanea. Se è nel principio di sostenibilità democratica che si possono sintetizzare gli obiettivi di Ikea racchiusi nel catalogo 2021 - allo scopo di agevolare e sostenere il cambiamento positivo offrendo ispirazioni e soluzioni facili per una vita migliore, con poco sforzo e un budget contenuto-, l’audiolibro Storie Fuori Catalogo è un ulteriore strumento con cui il brand narra la casa ma anche sé stesso. Si tratta, infatti, di un modo diverso di proporre contenuti, ma anche uno strumento che potrebbe aprire la strada a una nuova strategia basata sull’identità sonora del brand. L’audio-libro conferma, inoltre, l’impronta green di Ikea e potrebbe sostituire totalmente la copia cartacea.