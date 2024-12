Il CAR (Centro Agroalimentare Roma) è una delle più importanti strutture europee per la commercializzazione dei prodotti ittici e ortofrutticoli

Il Centro Agroalimentare di Roma (CAR) è uno dei più grandi poli del mercato ittico italiano (800.000 quintali venduti all’anno) e primo mercato ortofrutticolo nazionale con quasi 19 milioni di quintali movimentati. È un polo di riferimento anche dal punto di vista logistico, con una rete di infrastrutture di supporto alle realtà interne dotata di 24 piattaforme di preparazione e lavorazione dei prodotti. Nel mese di dicembre il CAR apre al pubblico, offrendo ai cittadini l’opportunità di acquistare pesce fresco, che proviene direttamente dalle coste laziali, ma anche una varietà di prodotti locali, nazionali ed esteri, sia di cattura sia di allevamento. Le aperture sono previste per ogni sabato del mese e, in via straordinaria, il 24 e il 31 dicembre, dalle 7 alle 12. Durante questo periodo dell’anno, il Mediterraneo offre una vasta scelta di pesce fresco particolarmente apprezzato per la preparazione dei piatti tipici delle festività: calamari, mazzancolle, polpo, triglie e vongole veraci sono solo alcune delle specie più richieste per gli antipasti, i primi e i secondi piatti preferiti in questo periodo. Il prodotto ittico locale valorizza il legame con il territorio, sostenendo i pescatori e riducendo l’impatto ambientale grazie alla filiera corta.

“Il mercato ittico del CAR è un’eccellenza non solo per l’ampia gamma di prodotti disponibili, ma anche per la qualità a prezzi competitivi -commenta Valter Giammaria, Presidente del CAR-. L’apertura al pubblico dimostra quanto il lavoro dell’intera filiera garantisca ai cittadini il meglio del pescato, sia locale che internazionale. Vogliamo che i romani sappiano che al CAR possono trovare tutto il pesce desiderabile, perfetto per rendere speciale ogni tavola natalizia”.

“Aprire il mercato del pesce al pubblico è un gesto di trasparenza e valorizzazione del nostro lavoro -aggiunge Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del CAR-. Il Centro agroalimentare di Roma è un patrimonio per la città, un punto di incontro tra produttori, distributori e consumatori che si fonda su qualità, sicurezza e sostenibilità. Con questa iniziativa vogliamo avvicinare i cittadini al mondo del pesce fresco e a chilometro zero, valorizzando la ricchezza del nostro territorio e stringendo il rapporto tra produttori e consumatori”.

Il mercato ittico del CAR, con i suoi 19.000 mq e 49 box specializzati, è un punto di riferimento per la distribuzione di pesce fresco a Roma. Con oltre 800.000 quintali di prodotto consumato ogni anno, al CAR è possibile trovare una vasta selezione di prodotti ittici, dai molluschi ai bivalvi, dal pesce spada al tonno. Le fonti di approvvigionamento includono sia i mari italiani, da cui proviene il 40% del pesce, sia le acque internazionali (60%). L’ampia rete distributiva consente di far arrivare il pesce fresco ai mercati e ai ristoranti cittadini in meno di 24 ore.

La sicurezza alimentare è una priorità assoluta per il CAR, garantita dai controlli notturni effettuati in autonomia dal laboratorio veterinario dell’Asl con tecnologie all’avanguardia per rispettare le normative igienico-sanitarie più avanzate. Il mercato ittico dispone di una struttura di lavorazione dove il pesce viene pulito, sfilettato e preparato per la vendita.