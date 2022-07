Il comportamento di acquisto per i casalinghi, bassa fidelizzazione

Eumetra ha indagato per Kasanova il comportamento di acquisto per i casalinghi entro un campione di clienti fidelizzati e un più vasto campione di clienti potenziali, in Italia nel corso del 2021. I risultati? L'insegna ha una buona notorietà ma i clienti tendono a non essere fedeli.

Quale comportamento di acquisto per i casalinghi?

Le persone interessate all'acquisto di casalinghi sono tendenzialmente infedeli, nel senso che non attribuiscono alle catene di negozi fisici caratteristiche differenzianti tali da arrivare a una fidelizzazione vera e propria.

Infedeli ma numerosi: ad acquistare casalinghi, almeno un prodotto, nel 2021 è stato il 66% del campione, due persone su tre.

Acquisto d'impulso o decisione ponderata? Entrambi i comportamenti sono presenti in maniera equilibrata nel campione, anche nelle diverse fasce d'età.

Il negozio di casalinghi di riferimento

Quali sono i negozi di riferimento per acquistare pentole, stoviglie e posate? Le catene di negozi di casalinghi e i negozi presenti nelle gallerie dei centri commerciali. Queste due tipologie di negozio per molti clienti sono difficilmente distinguibili, vengono assimilate come un'unica tipologia di negozio.

Il negozio prediletto deve essere ordinato, con un'offerta chiara e ben definita. Meglio un negozio fisico che online, perché si vuole vedere ciò che si acquista. Chi entra, dichiara di farlo perché cerca qualcosa di cui ha bisogno.

Il comportamento di acquisto del cliente Kasanova

L'inchiesta tra i clienti fidelizzati Kasanova ha dato risultati leggermente diversi rispetto al campione neutro.

-Amano entrare in negozio anche solo per curiosare, e poi acquistano qualcosa;

-Hanno una maggior frequenza di ingresso nei punti di vendita;

-Considera di meno il reparto casalinghi di supermercati e ipermercati;

-Considera l'online una valida alternativa al negozio fisico.

(per un cliente fidelizzato l'eCommerce diventa un servizio concreto su un prodotto collaudato, da qui la valutazione diversa)

Notorietà dell'insegna

-1 consumatore su 2 cita spontaneamente Kasanova come il primo negozio di casalinghi che gli viene in mente;

-L'insegna viene citata comunque spontaneamente da 6 consumatori su 10 quando si parla di casalinghi;

-La seconda insegna nel ranking del campione viene citata spontaneamente come la prima solo 1 volta su 10; le altre hanno citazioni esigue.

-Una volta svelato il nome dell'insegna, il 90% degli intervistati dichiara di conoscerla. Ci sono 2 insegne che hanno una notorietà leggermente superiore.

-Chi conosce l'insegna la associa principalmente a pentole, tegami e padelle (59%); una quota rilevante la associa a piatti, bicchieri e posate (23%).

-Il 93% di chi dichiara di aver acquistato da Kasanova lo ha fatto in un negozio fisico; il 7% solo online, il 13% su entrambi i canali.

-Il 23% dichiara di aver acquistato l'ultimo articolo di casalinghi da Kasanova.

-Per il prossimo acquisto, il 38% degli intervistati dichiara che si recherà da Kasanova.

-Il 19% che dichiara che non andrà da Kasanova, pur conoscendola, si orienta invece su un grande negozio di casalinghi, sull'online, sulla gdo.

Metodologia

La ricerca per conto di Kasanova è stata condotta da Eumetra ad aprile 2022 attraverso 2.015 interviste Kawi a responsabili degli acquisti di prodotti per la casa dai 25 anni in su, in tutta Italia, selezionati per essere rappresentativi per area geografica, genere ed età. A questa base si aggiunge quella dei clienti Kasanova registrati, altre 1.025 interviste.