Il debutto di Accademia Despar

Il corso interno di formazione per store manager è il primo avviato all'interno di Accademia Despar, neonata realtà dedicata alla formazione delle figure professionali che lavorano all’interno dei punti di vendita Despar Italia. Questo primo percorso formativo coinvolgerà 1.500 professionisti.

"Questo progetto rappresenta in pieno lo spirito Despar e sfrutta le migliori tecnologie e l’esperienza quotidiana dei consorziati per fornire una formazione di eccellenza al nostro personale -afferma Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia-. Siamo di fronte a un primo e importantissimo passo: riteniamo fondamentale prenderci cura di tutte le figure professionali dei nostri store perché rappresentano il più alto elemento differenziante per la nostra realtà e il primo e più importante interfaccia con il cliente finale”.

Il progetto, completamente tailor-made e non basato su materiale a catalogo di terze parti, frutto di 18 mesi di studio, nasce in seno al Gruppo di lavoro interno dedicato alla formazione ed è il risultato della collaborazione tra i soci del Consorzio. Tutti i corsi di formazione che erogherà dell'Accademia Despar sono pensati in modalità e-learning

asincrona e si avvalgono di esempi, video, animazioni e questionari per rendere l’insegnamento più stimolante ed efficace. I materiali multimediali sono stati realizzati da AdHocRetail e fruibili attraverso la piattaforma Forma Lms.

Il primo corso

Il percorso formativo dedicato alla figura di store manager è disponibile sulla piattaforma e fruibile da ogni device. Si indirizza a una figura chiave del team di lavoro. L'azienda precisa: "Il direttore del punto di vendita deve vantare un'elevata preparazione che copra vari ambiti e sia omnicomprensiva, legislativo, economico, quello della gestione del personale e quello della relazione con il cliente finale. A ogni ambito è dedicata un'area di apprendimento; ciascuna di queste prevede un test finale di verifica delle competenze acquisite".

Tra gli argomenti trattati: