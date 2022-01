Il deposito on demand di Wetacoo arriva a Milano

Wetacoo è la prima startup italiana specializzata nel deposito on-demand. A distanza di un anno dall'avvio delle sue attività a Roma, cresce conquistando nuovi spazi. Entra, infatti, a Milano con i suoi servizi di deposito e ritiro di oggetti acquistati online. Il servizio è quindi disponibile anche per gli abitanti di Milano e provincia su questo sito.

I clienti possono prenotare il ritiro dei loro oggetti dove e quando preferiscono. Gli addetti della start up li trasportano in un magazzino per custodirli e riconsegnarli quando richiesto. Varia la tipologia di articoli coinvolti: spaziano da pochi scatoloni ad articoli d'arredo di un’intera casa o di un ufficio. Non pone vincoli sulla durata del deposito e si paga

solo per lo spazio effettivamente utilizzato. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di scegliere il servizio di smontaggio mobili e imballaggio.

Lo sviluppo di Wetacoo

Nei prossimi mesi Wetacoo continuerà ad espandere la propria presenza anche in altre città italiane. “Siamo molto soddisfatti dalla risposta positiva dei primi clienti a Roma e siamo convinti che la nostra soluzione troverà successo anche a Milano. Nei prossimi mesi, puntiamo a lanciare anche le città di Torino e Bologna per consolidare il ruolo di Wetacoo come principale player di deposito on demand" afferma Federico Prugnoli, Ceo di Wetacoo.