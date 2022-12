Il design illuminotecnico di Imoon rivolto al customer engagement

Con il concept “Ambient” incentrato su progetti illuminotecnici integrati per punti vendita, Imoon contribuisce a soluzioni all’insegna della flessibilità e della sostenibilità

L’illuminazione in-store è un elemento strategico nel processo di vendita, che non trova spesso la meritata attenzione. La luce risulta fondamentale per ricreare un ambiente quanto più adeguato ad incontrare le esigenze dei clienti, impattando in maniera determinante sulle loro emozioni e sui loro comportamenti.

Aspetti come l’indice di resa cromatica (o IRC), vale a dire quanto i colori degli oggetti illuminati appaiano naturali, la qualità e la distribuzione della luce, la temperatura del colore che ne determina la tonalità (luce calda, luce bianca neutrale, luce fredda, ecc.) sono tutte esemplificazioni delle variabili in gioco nel ricreare un ambiente capace di incidere sulla predisposizione degli individui a entrare, permanere (più o meno a lungo) e acquistare determinati prodotti in negozio.

Bisogna, quindi, essere in grado di gestire la luce al meglio in spazi come gli store per guidare il consumatore al suo interno, con la consapevolezza che la percezione dell’illuminazione degli stessi può rappresentare una variabile, ma che può essere modulata secondo target di riferimento. Di fatto, la luce è uno strumento di comunicazione, per cui ogni insegna ha diritto a manifestare attraverso all’illuminazione il proprio desiderio di unicità. Vi è, infatti, sempre più l’interesse per la creazione di ambienti originali, attraverso soluzioni illuminotecniche personalizzate. Un’azienda italiana che si sta distinguendo in tal senso è Imoon, che con il suo ecosistema di progettazioni e soluzioni illuminotecniche, completamente con focus sui settori del Food & Fashion Retail, sta aiutando sempre più insegne ha guadagnare dei tratti distintivi attraverso l’illuminazione, rendendola una parte della loro Brand Identity. In tal senso, la divisione Custom di Imoon, insieme al Team Makris (che si occupa di design), lavora con lo scopo di fare emergere lo stile e la personalità del retailer grazie a elementi distintivi, che si fondono con lo spazio espositivo, impiegando tecnologie avanzate, unite al sapiente utilizzo di colori, grafiche e forme su misura. Lo scopo è la realizzazione di corpi illuminanti dedicati, in grado di coniugare estetica, illuminazione funzionale e comunicazione emozionale, garantendo importanti vantaggi per quanto concerne la riconoscibilità del Retailer, la visibilità delle aree a più alto rendimento e, infine, la versatilità.

Più nello specifico, Imoon ha sviluppato il concept “Ambient”: conferisce massima libertà nella creazione di progetti illuminotecnici integrati dei punti vendita, grazie alla possibilità di includere in un unico sistema diverse soluzioni, dai proiettori alle sospensioni, anche in versione personalizzata, fino all’illuminazione di emergenza e all’audio. Il sistema Ambient si presenta come una soluzione plug-in, che consente l’installazione su un unico binario elettrificato di tutti gli elementi tecnici: dai molteplici corpi illuminanti, all’illuminazione di emergenza, fino alle casse audio Wi-Fi. In questo modo, grazie alla collaborazione con altri partner tecnologici, Imoon è in grado di offrire un pacchetto completo e scalabile, ideale per valorizzare, con la giusta luce, tutte le aree dello store, dalle gondole ai freschi, dai banchi serviti alla zona casse e per illuminare correttamente gli spazi perimetrali e le insegne.

Come suggerisce il naming, inoltre, Ambient ha un occhio di riguardo per l’ambiente, puntando alla salvaguardia delle risorse energetiche, in quanto assicura la progettazione di soluzioni illuminotecniche flessibili.

In conclusione, il mondo del retail sarà sempre più attento a tutti gli aspetti di design che permetteranno il connubio tra flessibilità e sostenibilità nel mettere a terra esperienze all’altezza delle aspettative dei clienti e ad ispirare e innescare meccanismi di ingaggio (aspirando ad un customer engagement a tutto tondo). L’illuminazione acquisirà, quindi, secondo queste logiche un peso specifico sempre più rilevante, e sarà essenziale per i retailer affidarsi a professionalità ”illuminate”.