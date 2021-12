Il Natale di Crai tra solidarietà e promozioni

Il Natale secondo Crai fa rima da un lato con beneficenza e dall'altro con le immancabili iniziative promozionali in store. Vediamo a seguire le attività presentate dalla catena per il periodo festivo.

“Aiutare i bambini. C’è qualcosa di più dolce?”

Torna anche per Natale 2021 l' iniziativa charity promossa da Codé Crai Ovest con la Fondazione Crescere Insieme Onlus. Nel weekend dell’11 e del 12 dicembre, nelle principali piazze torinesi, nei supermercati Crai aderenti e negli esercizi commerciali che espongono la locandina, è possibile acquistare i panettoni e i pandori Crai “solidali”. Tutto il ricavato della vendita di beneficenza sarà devoluto alla onlus torinese Fondazione Crescere Insieme Onlus, che da anni si occupa della raccolta fondi a favore della Neonatologia dell'Ospedale Sant'Anna di Torino. Anche in questa edizione prevista la collaborazione di Ascom Confcommercio di Torino e provincia e di Maina, con Alena Šeredová come madrina del progetto.

“Dal 2009 ad oggi, grazie alla generosità di tutta la città, abbiamo raccolto e donato oltre 500mila euro alla Fondazione Crescere Insieme Onlus" sottolinea in una nota aziendale Piero Boccalatte, presidente Codè Crai Ovest e Crai Italia. Un contributo che ha consentito di finanziare la ristrutturazione e l’ampliamento dei reparti di neonatologia e terapia intensiva dell'ospedale, aggiornare la struttura con tutte le tecnologie necessarie e supportare lo studio scientifico nel campo della neonatologia.

Un calendario dell'Avvento di promozioni

In tutti i punti di vendita Crai del Nord Ovest continuano gli sconti e le promozioni rivolte ai consumatori con l’iniziativa “Aspettando il Natale…”. Dal 1° al 24 dicembre, ogni giorno, una promozione diversa su una vasta gamma di prodotti con sconti dal 30% fino al 50% validi per i possessori di Carta Più e in tutti gli store.

“Aspettando il Natale…” ricorda il classico calendario dell’Avvento, con una sorpresa ad ogni casella: 24 voucher su prodotti tipici del Natale, dai panettoni agli spumanti, dalla frutta secca al cotechino. La promozione dà anche la possibilità di usufruire di sconti sui beni di prima necessità.