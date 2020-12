Il Natale solidale di Unes e Pangea

Si consolida la collaborazione tra Unes e la Fondazione Pangea Onlus a sostegno delle donne vittime di violenza domestica e dei loro bambini con una nuova iniziativa in occasione del Natale, attiva dal 7 dicembre in tutti i punti di vendita della rete.

Nei negozi del gruppo i consumatori potranno, infatti, donare 2 euro per ricevere una decorazione natalizia firmata Pangea, creata dall’artista Enrica Mannari nelle quali è presente la scritta Amor Vincit Omnia. Le donazioni raccolte saranno devolute a sostegno di donne e bambini vittime di violenza alle quali Pangea intende dare un ambiente sicuro, protetto e sereno, dove ricevere assistenza psicologica e legale, giochi terapeutici, laboratori, pet therapy.

“La decorazione natalizia -sottolinea Unes- racchiude in sé un grande potere simbolico: l’amore quello vero, fatto di fiducia, grandi ideali, abbracci e comprensione che può sopraffare tutto, anche gli episodi più terribili. Ideale come pallina da appendere all’albero di Natale o come originale biglietto augurale da apporre sui regali più preziosi, la decorazione Pangea è un gesto concreto per chi vuole davvero fare qualcosa per garantire un futuro migliore a tutte le mamme e i loro bambini che hanno vissuto la piaga delle violenza domestica”.