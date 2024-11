Il rilancio di Tesori dell’Arca di Pam Panorama parte dal Natale

Il brand Tesori dell'Arca è nato negli Anni 90 da subito come una vera e propria marca che rappresentasse i valori di Pam Panorama

Il brand Tesori dell'Arca è nato negli Anni 90 da subito come una vera e propria marca, ovvero come un brand che rappresentasse i valori di Pam Panorama, senza contenere il nome dell'insegna. Dopo un periodo di assenza dai negozi, a fine 2023 è rientrato con la linea dei prodotti da ricorrenza legati al Natale. A fine novembre 2024 l'insegna ha ufficializzato il rilancio del brand con oltre 220 prodotti già disponibili e trasversali nelle categorie merceologiche, inclusi i prodotti freschi e l'ortofrutta. Testimonial della campagna di comunicazione è Filippa Lagerback, con una serie di video sui social che esaltano il prodotto e le emozioni ad esso legate.

I valori della marca Tesori dell'Arca

"Negli Anni 90 Pam Panorama decide di creare una linea di prodotti che interpretasse la tradizione italiana - racconta Anna Righetti, responsabile marketing e comunicazione Pam Panorama - ed è stata la prima mdd per Pam Panorama. È nata da subito come brand, per avere la possibilità di svilupparla come premium brand. Oggi la rilanciamo in chiave contemporanea, un ritorno alle origini con lo sguardo aperto al futuro". Prodotti preziosi, "tesori" appunto", ma accessibili a tutti, pensati per stare sulla tavola tutti i giorni, non solo prodotti per un acquisto d'impulso.

"I valori alla base del rilancio sono autenticità, qualità e accessibilità - aggiunge Gerardo Luca Sinesi, responsabile marca del distributore Pam Panorama -. I prodotti offrono qualcosa in più del leader di mercato, ma a un prezzo migliore. Il primo obiettivo è quello di essere fidelizzanti". Proprio per questo la prima vetrina di Tesori dell'Arca è il punto di vendita, e non attraverso le promozioni, ma grazie a un posizionamento di prezzo corretto e una esposizione intuitiva. "La promozione spesso aiuta a trovare il prodotto instore - prosegue - ma in questo caso non serve perché i prodotti hanno un prezzo centrato per tutti i giorni, e si possono vendere tutti i giorni senza svilirli. Lo confermano i dati che abbiamo".

Prodotti che siano anche belli da regalare e che conquistino dopo il primo assaggio.

Un lavoro di gruppo con i responsabili prodotto

Il lavoro sulla marca esclusiva in Pam Panorama è corale, coinvolge tutte le funzioni per avere una visione d'insieme sull'assortimento. Anche per questo alla presentazione dei Tesori dell'Arca erano presenti i product manager che hanno raccontato le caratteristiche di produzione distintive della linea. Chiara Arceri per i prodotti da ricorrenza e detergenza, Erika Milani per i deperibili a libero servizio, Mattia Bocchi per lo scatolame, Martina Rizzetto per il controllo qualità, e la brand manager Martina Lorenzato per la comunicazione sul brand.

Le categorie dei Tesori dell'Arca sono:

Bevande e cioccolato

Biscotti

Dispensa

Dolci delle ricorrenze

Formaggi

Frutta

Natale

Pasta fresca

Pasta trafilata al bronzo

Pasta all'uovo secca

Pesce affumicato

Prodotti da forno

Salumi e precotti

Gelati

Accanto a prodotti di qualità che rispondono alle abitudini di consumo italiane, la linea si permette anche spunti di originalità sia nelle ricette, per esempio nei gelati, il più venduto è il gusto al caramello salato, e nei dolci natalizi ci sono anche gli ovetti al cioccolato, ancora una volta una proposta eccentrica apprezzata dai clienti.