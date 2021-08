Il tormentone sociale estivo de Il Viaggiator Goloso

“Dimmi che… senza dirmi che” è uno dei tormentoni più in voga del momento sui social network. Partito durante gli Europei di calcio con i calciatori italiani ripresi a gesticolare secondo i luoghi comuni internazionali, ha conosciuto in queste settimane diverse versioni a livello locale e settoriale.

A cavalcare il trend è il Viaggiator Goloso, il brand top di gamma di Unes, che ha scelto il tormentone per la campagna di comunicazione che celebra l’estate. A realizzarla è stata Melismelis, agenzia creativa che con l’azienda ha una partnership di lungo corso.

Viaggio nei sapori autentici

La campagna, che racconta il viaggio nel gusto fra alcuni dei sapori più autentici e genuini de il Viaggiator Goloso, si sviluppa in quattro soggetti.

Si parte con Dimmi che ami l’estate senza dirmi che ami l’estate, ideato per promuovere i nuovi gelati e sorbetti su stecco firmati il Viaggiator Goloso, mentre il Dimmi che ami la Puglia senza dirmi che ami la Puglia celebra il gusto della stracciatella, preparata con latte 100% italiano. Completano il quadro le due declinazioni con Feta Dop e Tortelli Cacio e Pepe che strizzano l’occhio, rispettivamente, alla Grecia e a Roma.

Con pianificazione sia off sia online, la campagna sarà on air fino a fine agosto su Ooh, stampa, social e digital. Il primo canale, oltre alla personalizzazione di maxi bus, prevede alcune maxi-formati a Milano - in Stazione Centrale, Corso Garibaldi, via Stephenson, Piazzale Cadorna, Porta Genova e Porta Romana - e a Torino.

“Il Viaggiator Goloso è molto più di un brand: è una vera esperienza che ti fa viaggiare coi sensi”, spiega Massimo Melis, ceo di Melismelis. Mentre la responsabile marketing & comunicazione di Unes Supermercati, Gaia Mentasti, sottolinea l’ispirazione a “un trend social molto attuale che gioca con immagini e simboli iconici che rappresentano sentimenti, momenti o luoghi di cui sono emblemi inconfondibili e popolari, con l’obiettivo di esprimere i valori del brand”.