Il tour dei prodotti italiani finanziato dall’Unione Europea

L’Europa firma i prodotti dei suoi territorio è la campagna nell'ambito del progetto co-finanziato dall’Unione Europea per promuovere le eccellenze

La campagna di comunicazione “L’Europa firma i prodotti dei suoi territorio” continua nell'ambito del progetto co-finanziato dall’Unione Europea. Il tour ha fatto tappa a Treviso,, terra di coltivazione del Radicchio Rosso di Treviso Igp e del Radicchio Variegato di Castelfranco Igp e ha coinvolto giornalisti e influencer.

Il percorso valorizza non soltanto i prodotti ma anche i luoghi e il territorio circostante in un viaggio di conoscenza. In particolare, in quest'area l'acqua dei fiumi che circondano Treviso, ossia il Sile, che la solca da ovest a est, e il Botteniga che la attraversa da nord a sud, permettono di coltivare il Radicchio Rosso di Treviso Igp di tipologia tardiva, in quanto crea le condizioni perfette per il processo di imbianchimento.

Inoltre, in contemporanea si è tenuta la ventitreesima edizione del Premio Radicchio d’Oro, il riconoscimento che dal 1999 viene attribuito alle personalità dell’enogastronomia, dello sport, della cultura e dell’imprenditoria italiane che si sono distinte nel corso dell’annualità.