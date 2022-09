Il volantino del back to school alla prova inflazione

Categorie di prodotto, numero di brand e di referenze a volantino, prezzi a confronto con il 2021 nel back to school di QBerg alla prova dell'inflazione

Come si sono comportati supermercati e ipermercati per il back to school alla prova inflazione? L'Istituto di ricerca QBerg ha analizzato le offerte promozionali di 8 categorie del bazar leggero nel mondo ufficio e cartoleria, per capire se l'inflazione ha spinto i retailer a modificare le proprie strategie promozionali.

Back to school alla prova inflazione

Le categorie prese in esame dall'indagine di QBerg sono: contenitori per la scuola, prodotti per la scrittura, disegno e arte, l'insieme di quaderni, fogli e copertine, le categorie planning, archiviazione documenti, prodotti per ufficio e casa. Il periodo in esame è quello che va tra luglio e agosto 2022 e si parla di promozioni e offerte a volantino.

Intensità promozionale - La pressione promozionale è aumentata ma non per tutti i prodotti. I più promozionati sono, in ordine decrescente (più promozionati ---- meno promozionati):

-contenitori scuola

-prodotti per la scrittura

-prodotti per il disegno e l'arte

-quaderni, fogli e copertine.

Il canale con maggior intensità promozionale su tutto il paniere (eccetto i contenitori scuola) sono i supermercati, che hanno fatto registrare più offerte e prezzi medi più bassi rispetto agli ipermercati.

Incrementi della promozionalità per canale:

-contenitori scuola +12% (sia supermercati che ipermercati).

-prodotti per la scrittura +8% ipermercati; +12% supermercati.

-prodotti per l'archiviazione dei documenti +9% ipermercati; +6% supermercati.

-Quaderni, fogli e copertine +29% ipermercati; +7% supermercati.

Riduzioni di promozionalità per canale:

-Planning, diari -18% supermercati; -11% ipermercati.

-Altri prodotti per ufficio e cartoleria (forbici, adesivi...) -17% ipermercati; -7% supermercati.

-prodotti per disegno e arte +7% supermercati; -4% ipermercati. Si tratta dell'unica categoria che ha un andamento divergente nei due canali.

Numero di brand per canale

Per entrambi i canali, i volantini accolgono un numero di brand molto simile per ciascuna categoria di prodotti. Unica eccezione, con i supermercati che hanno più marchi sul volantino, sono i prodotti per ufficio e casa. Probabilmente quelli che i supermercati considerano più attraenti per il proprio target.

A confronto con il 2021, si è ridotto il numero di brand a volantino in entrambi i canali per prodotti per la scrittura, del disegno e arte, dell'archiviazione documenti. Sono aumentati invece i brand per i quaderni.

Stabili le referenze in offerta sui prodotti per l'ufficio e casa.

Ridotto il numero di referenze uniche promozionali nei settori archiviazione documenti, disegno e arte, altri prodotti, contenitori scuola.

Diverse strategie per canale

I due canali si differenziano invece nella strategia per quanto riguarda le altre categorie di prodotto:

Ipermercati

- invariata la numerica di marchi a volantino per i prodotti per il planning

- diminuita la presenza di brand per le categorie ufficio/casa e altri prodotti

- lieve incremento a volantino delle referenze ufficio/casa e scrittura

- crescita marcata nel numero di referenze uniche per quaderni, fogli e copertine.

Supermercati

- ridotte le referenze uniche in tutte le categorie di prodotto, eccetto quaderni, fogli e copertine, in misura maggiore rispetto agli ipermercati;

- diminuita drasticamente la numerica dei brand a volantino per il planning, aumentata a doppia cifra quella di brand per l'ufficio e casa.

- lieve riduzione delle referenze a volantino per le categorie ufficio e casa, scrittura

Si può ipotizzare un parziale ritorno alle abitudini pre pandemiche, con i supermercati canale elettivo per gli acquisti dei prodotti collegati. In generale, una razionalizzazione dell'offerta con una selezione più accurata dei brand e un ripensamento nelle referenze proposte.

Prezzi: più alti i volantini degli ipermercati

Unica eccezione i prodotti per il planning, gli ipermercati hanno prezzi promozionali del 10-12% più alti rispetto a quelli dei supermercati. Le differenze sono consistenti su alcune categorie, come i contenitori scuola, e in generale rispetto al 2021 gli incrementi di prezzo maggiore si sono registrati sui prodotti dal prezzo inferiore.

Per esempio, i quaderni e i prodotti per l'ufficio/casa sono aumentati in entrambi i canali, e a doppia cifra, i quaderni +30% negli ipermercati. Minore l'impatto dell'inflazione sui prodotti per archiviazione, disegno e arte.

In aumento, e consistente, i prezzi degli altri prodotti e dei contenitori scuola nel canale ipermercati.