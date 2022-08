In Bricoman Tecnomat gestione dell’energia con sistemi Bems

Intervenire efficacemente sulla gestione energetica dell’edificio: il caso Tecnomat - Bricoman con i sistemi Bems per comfort e risparmi

Nel periodo particolare in cui l'Europa si trova oggi, Bricoman Tecnomat, retail specializzato in prodotti professionali per la costruzione e la ristrutturazione della casa, è un interessante esempio di efficienza energetica nella distribuzione. Per sottolineare l’importanza dei professionisti, da marzo 2022 l’azienda ha cambiato l’insegna in Tecnomat, mantenendo il nome dell’azienda in Bricoman.

Il tipico negozio Tecnomat è una struttura di notevoli dimensioni: l’ampia superficie (5-10mila mq), si sposa con un’altezza di 10 metri, raggiungendo una volumetria importante. I punti di vendita sono oggi 28, con una crescita prevista di 3 o 4 l’anno per arrivare a 40 nel 2024, e un più ambizioso piano a lungo termine nel 2030 con 70 negozi e un fatturato di 4 miliardi di euro.

Sistemi Bems

Tutti i 28 punti di vendita attuali sono stati equipaggiati con sistemi di building energy management system (Bems), usando apparecchiature di vari fornitori (Honeywell, Schneider e altri) e rivolgendosi a diverse aziende (Co2Save, Quinto, Enel X) per l’installazione e la gestione. L’azienda è certificata Iso 50001 e il Bems è stato rilevante nel relativo processo. Ogni nuovo punto di vendita è ora aperto con questo sistema in funzione.

In nove store l’efficientamento energetico è stato affidato a Quinto Impianti, che ha impostato l’azione sulla tecnologia di Trend by Honeywell Bt. Nella tecnologia Bems, tutti i parametri sono ottimizzati grazie alla capacità di auto-apprendimento del sistema, che si adatta a ogni condizione. Questo permette sincronizzazione degli impianti ed ottimizzazione dei consumi, con un risparmio energetico medio annuo del 35%.

Telegestione di Bems per Bricoman Tecnomat

Il sistema Bems per Bricoman svolge la telegestione ed il controllo in remoto di tutte le apparecchiature collegate, nel caso specifico degli impianti di climatizzazione delle aree vendita. Per assicurare ambienti confortevoli, la gestione non ha riguardato solo i consumi energetici, ma anche parametri quali la temperatura, l’umidità e i livelli di Co2 nell’aria, con attenzione alla qualità della stessa e al comfort. Una corretta analisi ha generato una forte riduzione dei consumi di energia elettrica, specialmente nei mesi in cui la climatizzazione può essere ridotta al semplice ricircolo di aria. Qualità dell’aria significa anche sicurezza e salubrità degli ambienti. La crisi pandemica ha evidenziato l’importanza di un ricambio continuo e controllato: si tratta di un aspetto fondamentale per garantire alla clientela il massimo del comfort in ogni situazione.