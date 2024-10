Incontra i produttori di olio EVO alla fiera internazionale EVOLIO Expo

EVOLIO Expo 2025 a Bari è la nuova fiera internazionale dedicata all'olio EVO, un evento B2B per connettere produttori e acquirenti del settore olivicolo-oleario, con esposizioni e momenti formativi

Per facilitare l’incontro con i produttori di olio d’oliva di tutti i Paesi del mediterraneo e fare cultura sul settore è nata EVOLIO Expo, la nuova fiera internazionale B2B organizzata da Senaf che si terrà dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025 presso la Fiera del Levante di Bari.

Perché partecipare

È un’occasione unica per gli acquirenti specializzati (GDO, settore ho.re.ca., buyer internazionali, utilizzatori professionali, ecc.) di entrare in contatto diretto con i produttori di olio d’oliva e un momento per affrontare le sfide legate al comparto. Un settore strategico per il tessuto economico nazionale, con ben 619mila imprese olivicole, più di 4.300 frantoi attivi, l’export che ha superato nel I semestre 1,6 miliardi di euro (+63%) e oltre un milione di ettari di superficie in produzione di olive da olio.

Non solo esposizione

Durante l’evento si svolgeranno numerosi convegni, corsi di formazione e aree dimostrative che coinvolgeranno associazioni, istituzioni, espositori e visitatori. Momenti di alto valore formativo e informativo per offrire una visione d’insieme sul settore olivicolo-oleario e dare la possibilità ai partecipanti di diventare protagonisti di questo cambiamento culturale.

Perché la Puglia

Non solo per la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, ma anche per la sua ricca tradizione olivicola e per il ruolo della regione come uno dei principali produttori di olio EVO. Un territorio ideale per accogliere i protagonisti del settore provenienti dalle eccellenze regionali italiane e da tutto il mondo.

I protagonisti

La manifestazione è stata presentata nella conferenza stampa che si è tenuta presso Fiera del Levante con la partecipazione attiva di Regione Puglia, Puglia Promozione, Città dell’Olio, Italia Olivicola, Assitol, Federalimentare, Nuova Fiera del Levante e il Gruppo editoriale Tecniche Nuove.

Cesareo Troia, Vicepresidente nazionale Città dell’Olio e Coordinatore regionale Città dell’Olio Puglia, evidenzia l’importanza di EVOLIO Expo come “occasione per far conoscere l’olio EVO di qualità nelle 500 Città dell’Olio e fare cultura sul settore”.

Si tratta quindi di un progetto ambizioso e con idee chiare. Ne è convinto Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante: “Il nostro obiettivo è far diventare questa manifestazione la più importante vetrina mondiale dove si parla di olio italiano. Siamo tutti consapevoli del valore che l’olio evo italiano ha e deve avere nel mercato nazionale.”

Una manifestazione dal respiro internazionale e che può contare sull’esperienza nel settore del Gruppo editoriale Tecniche Nuove, come spiega il suo Presidente Ivo Nardella: “L’obiettivo è quello diffondere la cultura dell’olio d’oliva extravergine e di creare un’opportunità reale per gli imprenditori della filiera olivicolo-olearia. Il nostro Gruppo segue da molto vicino il settore dell’agricoltura, e in particolare con la testata Olivo e Olio copre tutta la filiera da ben 27 anni.”

Diventa anche tu protagonista a EVOLIO_Expo

Per informazioni CLICCA QUI