Inda: lo spazio polifunzionale di Milano

Showroom ma anche spazio di condivisione con area espositiva e sale per incontri e co-working. Inda Milano si propone per clienti e progettisti

Il punto di vendita aperto a Milano, in via Tiraboschi, è stato pensato come uno spazio polifunzionale, vetrina con le ultime tendenze in fatto di arredi e punto di riferimento per clienti e progettisti. Lo store Inda Milano si estende su una superficie di 380 mq disposti su 3 piani, si affaccia su strada con 13 scenografiche vetrine a tutta altezza. L’area espositiva al piano terra mostra composizioni dedicate al total look bagno e una materioteca con le finiture e i colori proposti per gli elementi Inda per un'area di 240 mq. Allo stesso piano, un soppalco di 55 mq ospita una piccola biblioteca e uno spazio dedicato a visitatori e operatori per la consultazione di materiali e cataloghi. Al piano interrato si trova un ambiente di 85 mq dedicato al confronto, con una sala riunioni destinata a meeting,

incontri formativi e co-working. La tradizionale attività di showroom, rivolta a privati e progettisti, viene gestita da una società partner specializzata nella gestione di flagship store e showroom per importanti brand di design sul territorio milanese.

“Inda Milano vuole anche essere un nuovo punto di riferimento per tutta la nostra rete: per questo abbiamo scelto di aprire uno spazio strategico, nella città che è ormai considerata tra le capitali del design mondiale" afferma Denis Venturato, presidente del gruppo Samo Industries del quale Inda fa parte.