Indagine Antitrust sui prezzi, Ce. Di. Sigma invia lettera di diffida

Il tema sono i prezzi alimentari e dei detergenti durante i giorni di emergenza coronavirus e l'apertura di una relativa indagine pre-istruttoria da parte dell'Antitrust per verificare eventuali fenomeni illeciti e di sfruttamento. Allo scopo, sono stati coinvolti, con richiesta di informazioni, 3.800 punti di vendita della gdo, a maggioranza in aree meno colpite dalla pandemia.

Come riporta la Repubblica, i principali destinatari delle richieste di informazioni sono:

- Carrefour Italia SpA, Md SpA, Lidl SpA, Eurospin SpA, F.lli Arena srl,

- alcune cooperative Conad (Conad Sicilia, Conad Nord-Ovest, Pac 2000, Conad Adriatico, nonché Margherita Distribuzione),

- alcune cooperative e master franchisor Coop (Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Liguria, Novacoop, Coop Alleanza 3.0, Tatò Paride)

- diversi Ce.Di. aderenti a Sisa (p.es. Sisa Sicilia), Sigma (p.es. Ce.Di. Sigma Campania) e Crai (p.es. Crai Regina srl).

LA RISPOSTA DI CE.DI SIGMA CAMPANIA SPA

In relazione all’indagine pre-istruttoria Ce. Di. Sigma Campania Spa ha inviato all’Autorità Garante della Concorrenza una lettera di diffida dove dichiara la propria estraneità rispetto ai fatti oggetto dell’indagine e comunica la propria disponibilità “a fornire nei termini, tutti i dati e i documenti” richiesti. La società opera con oltre 250 punti di vendita ad insegna Sigma ubicati prevalentemente sul territorio della Campania, del Lazio, del Molise e della Basilicata.

“E’ giusto e corretto che l’Autorità Antitrust avvii, qualora ve ne siano gli estremi, indagini volte ad identificare pratiche commerciali scorrette. Quello che non è accettabile è che nella comunicazione della stessa Autorità relativa all’indagine che coinvolge 3.800 punti vendita si citino solo alcuni degli attori ma non i principali e alcune piattaforme di distribuzione - tra le quali la nostra - ma non le principali” ha commentato Francesco Del Prete, amministratore delegato della società.

“Tale pratica non solo è gravemente lesiva della nostra reputazione ma appare in netto contrasto con le scelte di comunicazione adottate in occasione di altre indagini quale ad esempio quella nel settore della vendita di prodotti igienizzanti e di mascherine del 27 febbraio scorso ove nessun destinatario della stessa è citato. Il comunicato emesso dall’Antitrust costituisce un comportamento contrario ai principi di imparzialità e correttezza professionale ai quali dovrebbe ispirarsi l’Autorità.”

Nella lettera inviata Ce.Di Sigma Campania sottolinea che la comunicazione emessa dall’Antitrust risulta “tendenziosa” e che la stessa non è avvenuta “nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, coerenza e omogeneità, nonché nel rispetto della simmetria informativa” e chiede immediata rettifica.