Infiore Selection: la carta professionale incontra il consumo domestico

Sostenibilità, risparmio e attenzione ai consumi sono le nuove chiavi di lettura del consumo moderno, dove l’acquirente 4.0, sempre più attento all’offerta della Grande Distribuzione, riveste un ruolo decisivo nella scelta del prodotto a scaffale. In una fase in cui il nuovo paradigma di acquisto è consumare meno per consumare meglio, fattori come sostenibilità dei processi produttivi, filiera controllata e qualità diventano elementi imprescindibili per il successo di un prodotto all’interno del mondo dei supermercati. Per rispondere alle esigenze di questo nuovo pubblico di consumatori anticonvenzionali, alla continua ricerca di distintività, Industrie Celtex, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti in carta tissue e sistemi di dispensazione, si presenta al pubblico della grande distribuzione con la nuova linea Infiore Selection, pensata per il settore domestico e di cui ci parla Roberto Tosca, Direttore commerciale GDO di Industrie Celtex.

“Infiore selection rappresenta la volontà di portare a scaffale la riconoscibilità del saper far carta nel mondo attraverso prodotti che riuniscono qualità, affidabilità e performance in una nuova proposta di monouso. Una carta in grado di rispondere ai piccoli bisogni di igiene della vita di tutti i giorni. Prodotti tecnologici ed alto performanti che portano in dote la lunga esperienza che Industrie Celtex ha maturato nel mondo del cleaning professionale, oggi messa al servizio di un pubblico consumer”. Tra i protagonisti della linea Infiore spicca senza dubbio Strizzami, l’asciugatutto che bagni, strizzi e riusi, già conosciuto nel piccolo schermo all’interno della trasmissione Avanti un Altro, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una carta cucina super resistente anche da bagnata, dalle elevate doti di assorbenza e in grado di rispondere alle esigenze di consumo razionale e qualitativo. Ma la gamma non si conclude qui. Infiore propone svariate soluzioni per l’igiene domestica che spaziano dalle carte igieniche ai tovaglioli di vari formati, fino a bobine per gli amanti di giardinaggio e bricolage. Insomma una linea che copre ogni bisogno di pulizia della casa moderna.

“Soluzioni monouso – conclude Tosca – che si differenziano anche attraverso il packaging che li riveste, dove il colore nero si unisce alla predominante trasparenza che lascia intravedere il prodotto al consumatore ancor prima di essere acquistato”.

https://www.industrieceltex.com/