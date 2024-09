Ingressi automatici pedonali: dalla manutenzione all’efficientamento energetico

Le porte automatiche d'ingresso utilizzate in negozi, centri commerciali e supermercati richiedono per legge una manutenzione regolare. Solo con un controllo puntuale, infatti, è possibile monitorare lo stato degli impianti e verificare allo stesso tempo che siano sempre conformi con la normativa che man mano si aggiorna. È importante ricordare che, dal 2013, la norma UNI EN 16005 ha introdotto nuovi standard normativi, creando un punto di riferimento fondamentale per la gestione di un parco installato che spesso supera i 15 anni.

Inoltre, la valutazione strategica degli asset correnti diventa sempre più cruciale a causa di due direttive principali: la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), che in Italia è entrata in vigore a gennaio 2024 e riguarda la rendicontazione della sostenibilità aziendale in relazione ai temi ESG, e la EPBD4, che stabilisce obiettivi per l'efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli commerciali.

La risposta che FAAC ha trovato è racchiusa in una soluzione: AIRSLIDE. Si tratta di un ingresso automatico con ante scorrevole, costituito da un monoblocco, che racchiude l’automazione integrata da una lama d’aria attiva solo con l’apertura dell’ingresso, dislocata in posizione ottimale, sulla soglia del varco, per assicurare le massime prestazioni possibili in termini di riduzione dei flussi d’aria tra interno ed esterno del locale.

Grazie ad AIRSLIDE, le fasi di progettazione e realizzazione dell’ingresso sono semplificate, così come risulta ottimizzato l’impatto estetico in quanto l’ingresso è integrabile in qualsiasi contesto architettonico e la lama d’aria è praticamente invisibile. Anche gli interventi manutentivi sono semplificati.

Inoltre, operando in combinazione con il sistema Energy Saving, viene riconosciuta la direzione della camminata dell’utente, evitando “false aperture”, ottimizzando i tempi di apertura e chiusura delle ante, riducendo altresì le dispersioni termiche.

Se posizionato sulle vie di fuga, l’ingresso AIRSLIDE può essere integrato con il sistema di riarmo automatico delle ante che assicura il ripristino originario della macchina e l’immediata richiusura di queste in caso di sfondamento per urti accidentali o nell’impiego come via di fuga, senza richiedere un intervento manuale e azzerando i tempi di fermo macchina, con ulteriori benefici sugli oneri manutentivi e sui costi energetici.

Nel complesso, le prestazioni risultano eccezionali, assicurando una riduzione delle dispersioni di aria climatizzata fino ad oltre il 60%, migliorando la qualità dell’aria e il comfort ambientale con un minor consumo energetico. Grazie alla soluzione AIRSLIDE, FAAC è stata riconosciuta Opinion Leader della campagna nazionale sull'efficienza energetica "Italia in classe A", promossa dal Ministero dell'Ambiente e realizzata dall'ENEA.

AIRSLIDE, quindi, riduce i consumi energetici e le emissioni di CO2 aiutando i retailer in un delicato approccio al cuore dello shopping: sganciarsi dall’abitudine di tenere le porte aperte, prassi vietata da diverse ordinanze comunali.