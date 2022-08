Innovazione logistica, Walmart punta sul consolidation centre hi-tech

Walmart è da sempre un punto di riferimento per le innovazioni nel campo della grande distribuzione. L’ultima novità è la creazione di un consolidation centre in Pennsylviania, al quale sarà affidato un ruolo di hub rispetto ai centri logistici presenti sul territorio, con l’obiettivo di innovare i processi logistici, rendendoli più rapidi ed efficienti.

Le caratteristiche

La struttura, ubicata a Lebanon e con una superficie di circa 1.200 metri quadrati, è caratterizzata da un’elevata automazione dei processi e vede al lavoro 500 persone, quota destinata a raddoppiare nel giro di pochi mesi. Proprio l’automazione consentirà di gestire flussi di merci tripli rispetto ai centri tradizionali. Il che consentirà di consegnare il prodotto giusto al negozio giusto, in modo che i clienti possano trovare i prodotti di cui hanno bisogno, ottimizzando così le tempistiche e minimizzando le possibilità di errore. Il centro di consolidamento servirà tutti i 42 centri di distribuzione regionali negli Stati Uniti.

“La struttura offrirà ancora più opportunità ai fornitori di piccole e medie dimensioni, che non effettuano spedizioni a livello nazionale, la possibilità di offrire i loro prodotti a tutti i 4.700 negozi Walmart”, sottolinea una nota diffusa dalla società.

Il precedente in California

Si tratta della seconda struttura di questo tipo realizzata da Walmart. La prima risale al 2019 ed è ubicata a Colton, in California.

I centri di consolidamento hanno un ruolo specializzato nello spostamento rapido dei prodotti durante il viaggio verso gli scaffali dei negozi, in modo da soddisfare i consumatori, che diventano sempre più esigente. Ciascuno ha la capacità di ricevere merce generica dai fornitori in carichi di merci più piccoli, noti nel settore come Ltl, letteralmente “less than truckload”, tradotto in italiano come trasporto stradale a carico parziale e consolidarli in carichi di merci più grandi, noti come carichi di camion completi (“full truckload”). Quindi il prodotto viene spedito ai centri di distribuzione regionali, nei quali viene smistato per la distribuzione ai negozi. A quel punto i fornitori possono consegnare la merce in un'unica sede per il consolidamento rispetto alla spedizione di ordini separati per ciascuno dei 42 centri di distribuzione regionali. Questa automazione semplifica l’evasione degli ordini di acquisto e riduce dei tempi di consegna.