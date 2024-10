InPost con Ip e Tamoil: partnership in oltri 450 locker

I pacchi di InPost arrivano anche alla stazione di servizio di Ip o Tamoil: maggiore comodità per i clienti

InPost, gruppo logistico specializzato nelle consegne fuori casa e presente in 9 Paesi con oltre 892 milioni di pacchi consegnati in Europa nel 2023, ha installato in 10 anni 466 locker presso le stazioni di servizio Ip, primo operatore privato italiano nel settore dei carburanti.

InPost con Ip in Italia

La collaborazione di InPost con Ip per rendere le stazioni di servizio infrastrutture sempre più multiservizi in quasi 10 anni ha permesso di istallare quasi 32mila cassettini automatici dei locker InPost nelle stazioni di servizio Ip, che le possono usare per ritirare i prodotti acquistati online. Il network di InPost nel nostro Paese conta oltre 7.600 punti di ritiro in tutte le regioni. Aggregando i dati di 10 tra le maggiori città italiane, InPost arriva a coprire circa il 70% della popolazione locale, ovvero: oltre 5milioni e mezzo di Italiani che vivono a Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania vivono a 5 minuti da un punto InPost.

Soluzione flessibile per il ritiro

Con 100 punti di vendita attualmente disponibili e altri in arrivo, anche Tamoil si conferma un partner per la crescita di InPost. “Il cliente si muove per andare a ritirare i propri pacchi ottimizzando gli spostamenti -commenta Nicola D’Elia, managing director Southern Europe di InPost-, spesso vicino a casa o al lavoro, quindi anche a piedi o in bicicletta. I locker installati presso le stazioni di servizio inserite nei contesti urbani sono accessibili a tutta la popolazione, non solo ai proprietari di veicoli: chiunque può appoggiarsi all’infrastruttura per ritirare i propri acquisiti in totale libertà e in qualsiasi orario, perché i locker presso i distributori sono operativi h24, 7/7, illuminati e videosorvegliati per garantire sicurezza ai fruitori del servizio”. Una maggior comodità legata alla mancanza di essere vincolati alla necessità di aver qualcuno a casa, pronto a ricevere il corriere, così come il risparmio di tempo, spingono sempre più italiani verso la consegna fuori casa. Dal 2023 a oggi, presso le stazioni di servizio Ip sono stati ritirati più di 4,5 milioni di colli spediti con InPost.