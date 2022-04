iN’s mercato e i progetti socio-ambientali legati al territorio

Empowerment femminile, sana alimentazione, sostenibilità e sostegno alla cultura sono i temi al centro delle attività supportate dal retailer

L'insegna discount iN’s mercato consolida il suo legame con il territorio, confermando anche per quest’anno il suo impegno in diversi progetti, che interessano in primis le comunità locali.

Prosegue, per esempio, il progetto iN’s per le donne, con un nuovo capitolo dedicato al mondo femminile nel settore caseario. In collaborazione con l’imprenditrice Nicoletta Bassi, responsabile commerciale di Bassi Spa, che produce gorgonzola dal 1890, è stata realizzata un'iniziativa per raccontare la storia dell’imprenditrice e di tutte le donne che portano avanti l’eccellenza del Made in Italy. Protagonista della nuova campagna è il gorgonzola Dop al cucchiaio di altissima qualità, in edizione limitata.

La sensibilizzazione attorno al tema della sana alimentazione è al centro di una seconda iniziativa iN’s, realizzata in partnership con la città di Venezia. Dal titolo “Noi e il cibo”, si tratta di un volume creato per divulgare l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata specialmente per l’infanzia, e per favorire la sensibilizzazione su questo tema all’interno delle scuole. Il progetto viene infatti diffuso nelle scuole primarie della provincia di Venezia, attraverso il volume cartaceo che presenta consigli e buone abitudini per bambini e genitori, in tema di alimentazione e stile di vita. Per la presentazione e la distribuzione del libro è stata organizzata, in alcuni istituti, una merenda bio con prodotti biologici certificati. Il progetto coinvolge 13.000 bambini.

La sostenibilità è il focus di un terzo progetto iN’s, che pure per il 2022 ha realizzato le nuove collezionabili, delle shopper 100% riciclabili firmate dall’artista Martina Lorusso, alias Momusso. Content creator e illustratrice, Momusso è una giovane artista emergente, scelta da iN’s per il suo linguaggio contemporaneo, in linea con lo stile visivo attuale e con la personalità e il tono di voce dell’insegna. Le illustrazioni hanno come protagonisti il cibo e le emozioni e sono un mix di ironia e originalità. Le shopper sono composte all’85% da plastica riciclata e hanno impatto zero sul clima.

Infine, iN’s mercato fino al 10 luglio sostiene il mondo della cultura e dell’arte, promuovendo la mostra “Barocco Segreto, Arte genovese dalle collezioni private” a cura di Agnese Marengo e Anna Orlando a Palazzo della Meridiana a Genova.