Iper La grande i è on air con ‘Sai che c’è di nuovo?’

La campagna racconta, in maniera divertente e provocatoria, l'azienda e le sue produzioni. L'operazione è al centro di una pianificazione omnicanale

Iper La grande i torna in comunicazione, con la nuova campagna “Sai che c’è di nuovo?”, attraverso la quale il retailer punta a raccontarsi e a raccontare le proprie gamme in maniera divertente e provocatoria: “Qui da Iper non vendiamo i dolci, qui facciamo i dolci e poi te li vendiamo pure”: il tono di voce è diretto, quasi irriverente, per svelare le sue produzioni proprie, l’assortimento e la convenienza.

Con un linguaggio contemporaneo, Iper intende propone le creazioni artigianali, mettere in rilievo la professionalità dei suoi esperti, ma anche la varietà e la ricercatezza dei prodotti, evidenziandole l'alto standard qualitativo, ma sempre a prezzi competitivi.

Sullo sfondo della domanda filo conduttore della campagna, l’iconica “i” del brand diventa sinonimo di costante rinnovamento e voglia di scoperta, caratterizzata da un trattamento grafico che attinge alla street art, luogo per eccellenza dove le persone trovano ogni giorno qualcosa di diverso da provare, sperimentare, assaggiare.

A partire dal mondo dei panificati e dalle creazioni di pasticceria come la colomba artigianale, la campagna enfatizzerà nel corso dell’anno i punti di forza dell’insegna, come l’assortimento dei freschi (pescheria, ortofrutta, macelleria, salumi e formaggi) e le soluzioni legate alla ristorazione o a una fruizione veloce dei pasti, attraverso l’esplorazione dei suoi ristoranti, delle sue proposte di somministrazione e gastronomia. Lo spot metterà al centro non solo le produzioni di Iper, ma anche i suoi dipendenti che, con il loro lavoro, rispecchiano la filosofia dell’insegna.

Con una pianificazione omnicanale altamente geolocalizzata, la campagna si sviluppa in video da 30 e 15 secondi su tv on demand, spot su radio nazionali, locali, webradio e in streaming, print su testate nazionali e locali, e digital con video advertising potenziate da collaborazioni ad hoc.