Iper La grande i e Unes: raccolta alimentare per gli animali

#Esg. Il 6 aprile e il prossimo 5 ottobre, nei punti di vendita Unes e Iper La grande i sarà attiva una raccolta alimentare per sostenere Balzoo e gli animali in difficoltà

Attivata l'iniziativa La Doppia Spesa che Fa Bene al Cuore che prevede una raccolta alimentare nei punti di vendita aderenti di Iper La grande i e Unes (Finiper Canova) in programma il 6 aprile e il prossimo 5 ottobre. La raccolta è stata organizzata per sostenere Balzoo (Banco Italiano Zoologico Aps) e gli animali domestici in difficoltà. Infatti, i clienti che faranno la spesa negli store delle due insegne potranno donare generi alimentari e prodotti essenziali per gli animali che vivono in situazioni sfavorevoli che saranno raccolti dai volontari dell’associazione animalista Balzoo e distribuiti sul territorio nazionale.

Le dichiarazioni

“Con questo gesto di generosità condivisa, Iper La grande i e Unes si impegnano a fare la differenza nelle vite di animali e famiglie in difficoltà, dimostrando che l’unione delle forze nel settore della grande distribuzione può avere un impatto significativo sulla comunità e sul benessere degli animali” dichiara Michela Riva, responsabile Esg di Finiper Canova Group.

“Questa ulteriore collaborazione è un importante tassello per permettere ai nostri volontari di raccogliere cibo da distribuire e per sensibilizzare i consumatori verso questo importante problema che colpisce milioni di persone in Italia -spiega Luigi Griffini, presidente nazionale di Balzoo-Banco Italiano Zoologico Aps-. Potremo aiutare molte altre famiglie in difficoltà e i tutor di colonie feline che sfamano ogni giorno migliaia di gatti senza l’aiuto delle istituzioni”.

I risultati della scorsa edizione

Lo scorso anno l’iniziativa, già sperimentata da Iper La grande i, ha raggiunto un raccolto totale di 11.418 kg (6.893 kg di cibo per cani e 4.525 kg di cibo per gatti), riscontrando come miglior punto vendita Gadesco – Pieve Delmona (CR) con un totale raccolto di 1.357 kg.