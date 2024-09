Una nuova piattaforma interattiva per un'esperienza virtuale nel metaverso con giochi, esperienze immersive e premi fedeltà

Uno spazio digitale immersivo che reinterpreta l'esperienza del mercato tradizionale all’interno del Metaverso. Si tratta dell'ultima iniziativa di Iper La grande i (Finiper Canova) che lancia Meta Mercato Iper, visionabile a questo sito, in occasione dei suoi 50 anni di attività. Questa piattaforma interattiva è stata sviluppata in collaborazione con VVITA, scale up italiana leader nella produzione di esperienze per le tecnologie di frontiera e Different, Communication Company parte di Una–Agenzie della Comunicazione.

Sono quattro i giochi disponibili all'interno della piattaforma, rilasciati mensilmente, insieme alla possibilità di un’esperienza in realtà aumentata che prevede una partecipazione diretta all'interno dei punti di vendita. Tra i giochi presenti uno è Il Fruttivendolo, attraverso il quale si accede a una sfida per tagliare la frutta sullo schermo, evitando le bombe e creando combinazioni vincenti. In palio, buoni spesa da utilizzare nei punti vendita Iper. Meta mercato Iper è inoltre integrata al sistema Crm, grazie al quale l'insegna può analizzare il comportamento dei visitatori e offrire loro promozioni personalizzate.

Le attività instore

Contestualmente al lancio della nuova piattaforma, Iper La grande i ha previsto una serie di attività all'interno dei suoi punti di vendita dove si potranno sperimentare experience realizzata da Impersive, società creativa e di produzione specializzata nella realizzazione di esperienze immersive di Realtà Virtuale, grazie a visori di realtà virtuale Pico. I dispositivi saranno allestiti in postazioni appositamente realizzate e grazie ai visori i clienti potranno viaggiare idealmente lungo tutta la Penisola. Al termine dell’esperienza, tutti i clienti che avranno provato i visori di realtà virtuale riceveranno in omaggio un paio di occhiali VR dentro cui, inserendo il proprio smartphone, sarà possibile rivivere la medesima esperienza comodamente anche da casa propria.