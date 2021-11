Iper La grande i racconta i vini mdd in una degustazione social

Un'operazione di promozione vinicola che parla di tradizione, utilizzando però canali e linguaggi moderni all'insegna del tanto chiacchierato "phygital". Questa l'iniziativa di Iper La grande i per le proprie etichette Grandi Vigne, che radunano piccoli produttori italiani.

Il retailer ha infatti ideato un evento digitale di degustazione "on-wine" al debutto il 25 novembre (ore 19) in live streaming sui propri canali social (Facebook, Instagram e YouTube), nonché su apposito sito www.grandivigne.it/evento. Un percorso tra innovazione e tradizione anche per i volti scelti, che da un lato vedono la guida dell’enologo Fabrizio Stecca, dall'altro la special guest Chiara Carcano e l’enoblogger Emanuele Trono. I consumatori potranno seguire il tutto lato digital e partecipare lato physical acquistando la speciale box dei vini in degustazione presso i punti di vendita Iper la grande i.

Un’occasione per presentare anche il restyling delle etichette Grandi Vigne, che puntano a una grafica più raffinata e impattante anche nel lettering. Lo stesso sito web dedicato è una novità che mira a consolidare l'awareness della gamma.