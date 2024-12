Iper la Grande I rende più efficiente il confezionamento nei reparti macelleria

Installate le soluzioni integrate all-in-one di Digi, che automatizzano pesatura ed etichettatura, ottimizzando la quantità di materiale usato

Per rendere più efficienti le attività di confezionamento nei reparti macelleria dei suoi punti di vendita, Iper la Grande I ha deciso di installare le soluzioni Digi con la serie Aw-5600. Negli store di Grandate, Varese, Monza, Arese e Milano – Il Portello, Iper La Grande I ha installato il modello Aw-5600 Fx LL. A questi punti di vendita, si aggiungono poi due Aw-5600 AT Pop LL/LL: una installata sempre nel negozio milanese e un’altra in quello di Lonato del Garda. Sono inoltre già programmate quattro ulteriori implementazioni in altri store nei primi mesi del 2025.

Automatizzare pesatura e confezionatura

L'adozione delle soluzioni integrate all-in-one di Digi, che combinano pesatura ed etichettatura totalmente automatizzate, ha l’obiettivo di migliorare l'efficienza delle aree pre-pack. In particolare, il modello Aw-5600At è stato scelto per le elevate prestazioni, l’alto livello di automazione e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Questa macchina è infatti progettata per supportare fino a quattro etichettatrici, tre per la parte superiore e una per quella inferiore, così da garantire flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze operative.

Questa confezionatrice è poi dotata di tecnologia Super stretch, in grado di rilevare automaticamente la quantità di film necessaria per la vaschetta da confezionare, ottimizzando l'uso del materiale e riducendo gli sprechi, ma assicurando confezioni precise. Riguardo le performance, il modello Fx raggiunge una produttività di 17 confezioni al minuto (ppm), mentre il modello At può arrivare fino a 36 ppm. Oltre a contribuire all’aumento della produttività nei punti di vendita, queste macchine riducono il carico di lavoro per gli operatori.

Un ulteriore aspetto riguarda la qualità delle confezioni, che, come assicura Digi, risultano sia resistenti sia esteticamente curate. Questo grazie all'utilizzo di film super stretch in Pvc o Pe, materiali particolarmente sottili ma durevoli e che donano alle confezioni un aspetto brillante e resistente. In aggiunta, Iper La Grande I non ha sottovalutato l'impatto ambientale: tutte le confezionatrici sono dotate di stampanti Linerless, che con un unico rotolo possono realizzare etichette di diverse dimensioni, con contenuti personalizzabili. Questa tecnologia si adatta a una vasta gamma di formati di confezione, garantendo etichette chiare e facilmente leggibili, comprensive di informazioni sulla tracciabilità e sulla vendita.