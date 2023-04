Iper La grande i sponsor del programma tv Tutti insieme in cucina

Le famiglie italiane cucineranno direttamente dalle proprie case in collegamento con lo chef stellato Anthony Genovese usando i prodotti di Iper La grande i

Su discovery+ andrà in onda, dal 17 aprile, il programma Tutti insieme in cucina, il cooking show prodotto dal Branded Entertainment Department di Fremantle Italia in collaborazione con Discovery Media Brand Solutions per Warner Bros. Discovery, in cui le famiglie cucinano direttamente dalle proprie case in collegamento con lo chef stellato Anthony Genovese. L'insegna Iper La grande i (Finiper) ne sarà sponsor. Le famiglie collegate, infatti, avranno la box firmata dalla catena con i prodotti utilizzati in trasmissione e con cui cucinare insieme allo chef Anthony Genovese.

Il programma tv

Le famiglie ruoteranno di puntata in puntata con l’incursione di alcune special guest,

personaggi noti appassionati di food che parteciperanno alla preparazione delle ricette,

ma la sfida è aperta a tutti: durante il weekend sui profili social di Real Time verrà

pubblicato il menù della settimana e, il giorno precedente alla messa in onda di ogni

puntata, saranno comunicati gli ingredienti necessari per realizzare i piatti. In questo

modo, gli spettatori potranno procurarsi in tempo tutto il necessario per partecipare,

da casa, alla cucinata: basta recarsi da Iper La grande i per trovare tutto ciò che serve.