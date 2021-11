IT’S ORGANIC a B/Open: le iniziative del progetto, grande attenzione all’horeca

Il 9 e 10 novembre prossimi ritorna B/Open, la manifestazione esclusivamente b2b di Veronafiere dedicata al food biologico certificato. Una due giorni che affianca alle sezioni espositive diverse opportunità di formazione, confronto e aggiornamento costruite attraverso la collaborazione con i principali enti certificatori italiani, le istituzioni e i maggiori player del settore.

B/Open è stata scelta dal progetto di promozione «It’s Organic», approvato e co-finanziato dalla Commissione europea, per promuovere e divulgare il prodotto biologico certificato. Accanto alla parte espositiva il progetto It’s Organic organizzerà un momento di approfondimento dedicato alla GDO. Il 10 novembre (ore 15, Sala Blu) i riflettori saranno accesi sul dibattito «Gdo e biologico: tra prezzo e qualità. Consumi poco prevedibili e ascesa del salutismo pongono alla distribuzione il quesito: il biologico da che parte sta?». Modera Cristina Lazzati, Direttore Responsabile di Mark Up e Gdo Week

TASTE&BIO

Nell’ambito del progetto It’s Organic, verranno organizzate specifiche attività per gli operatori presenti in fiera. E' stata infatti allestita un’area per le degustazioni dei prodotti delle aziende presenti nelle due giornate di manifestazione. Uno chef creerà un piatto 100% organic. Saranno quattro le degustazioni programmate ogni giorno (ore 11.00, ore 12.30, ore 14.00 e ore 15.30). Tra queste, mercoledì 10 novembre alle ore 12.30, cucina d'autore: lo chef Roberto Tonola, insignito nel 2020 della stella verde Michelin nell’ambito sostenibilità, con la collaborazione di JRE-Jeunes Restaurateurs racconterà la propria case history e un piatto speciale, realizzato con i prodotti del suo territorio.

ENOTECA

Per permettere a tutti i visitatori di B/Open di apprezzare al meglio la produzione vitivinicola biologica nazionale, il progetto sta organizzando l’ENOTECA IT’S ORGANIC. Si tratterà di uno spazio di degustazione libero nel quale, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile assaggiare, una corposa lista vini esclusivamente bio con quasi 60 etichette diverse di produttori provenienti da tutta Italia. Sarà inoltre possibile partecipare a brevi degustazioni tematiche sotto la guida di esperti sommelier.

IL BIOLOGICO NEL MENU' DEL RISTORATORE

La valorizzazione dei prodotti bio passa anche attraverso un intero menù It's Organic a base esclusivamente di prodotti bio certificati dedicato agli operatori.

SAVE THE DATE

09 / 10 Novembre 2021

Veronafiere, Ingresso Re Teodorico

09:30 - 18:00

Ingresso gratuito, riservato agli operatori del settore

https://www.b-opentrade.com/ti-aspettiamo-a-verona/