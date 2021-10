IT’S ORGANIC – “Sii il tuo futuro: mangia biologico”

Il Progetto Europeo di promozione del prodotto biologico sceglie B/Open 2021 come vetrina per l’eccellenza del Bio.

IT’S ORGANIC è il progetto di promozione del prodotto biologico, approvato e co-finanziato dalla Comunità Europea, e presentato da due importanti organizzazioni di riferimento per i produttori bio: l’italiana Organic Link e la polacca Polska Ekologia.

L’obiettivo del progetto è consolidare la stima e la consapevolezza dei consumatori nei confronti dell’agricoltura biologica europea, e rafforzare la “brand identity” collegata al logo che identifica gli alimenti certificati secondo i rigorosi standard biologici stabiliti dall'Unione Europea.

Il motto coniato dai promotori è “Sii il tuo futuro: mangia biologico” e racchiude tutta la visione di un prodotto concepito come sinergia virtuosa tra uomo, piante e animali, un’agricoltura vissuta come responsabilità verso il consumatore e verso l’ambiente, oltre che come indispensabile garanzia della biodiversità alimentare.

Le azioni promozionali saranno dirette ai mercati interni di Italia, Germania e Danimarca, e targetizzate su diversi destinatari: consumatore finale, trade e influencer. Per raggiungere gli obiettivi del progetto, It’s Organic ha scelto come partner B/Open, la manifestazione dedicata al business del biologico, organizzata da Veronafiere presso le Gallerie Mercatali (VR) dal 9 al 10 novembre 2021. Nonostante il crescente peso del prodotto biologico nei consumi, e l’obiettivo dell’Unione Europea di triplicare nei prossimi 10 anni, le superfici convertite ad agricoltura biologica, c’è ancora moltissimo lavoro da fare nella sensibilizzazione dei professionisti della distribuzione e dell’Ho.Re.Ca.

L’attività di It’s Organic su B/Open prevede una presenza collettiva con una particolare attenzione anche ad aziende di piccole dimensioni che propongono un prodotto biologico di eccellenza, non necessariamente caratterizzato da produzione su larga scala. Lo scopo è di fornire a operatori italiani, tedeschi e danesi, una panoramica su prodotti magari ancora poco conosciuti ai consueti canali di distribuzione, ma con enormi potenzialità di posizionamento verso una fascia in continua crescita di consumatori consapevoli e alla ricerca di un prodotto biologico di qualità elevata.

Le attività indirizzate al target influencer hanno visto invece un percorso di avvicinamento a B/Open tramite un programma di webinar dedicati a tutti i professionisti del biologico. Le tematiche di questo percorso hanno analizzato il ruolo sempre più importante del prodotto biologico nella Grande Distribuzione con il webinar “Biologico e sostenibilità: insieme nella GDO” (https://www.b-opentrade.com/webinar/biologico-e-sostenibilita-insieme-nella-gdo/), per passare a nuovi packaging eco-compatibili nel webinar “Nuovi materiali per il packaging del food” (https://www.b-opentrade.com/webinar/nuovi-materiali-per-il-packaging-del-food-limportanza-della-ricerca-e-della-formazione/). Alle iniziative pre-fiera si affianca inoltre un ricco programma di eventi congressuali, che verranno organizzati dal 9 al 10 novembre, contestualmente allo svolgimento di B/Open.

Per informazioni sulla presenza collettiva del progetto It’s Organic e contatti con la segreteria organizzativa contatta lo staff di B/Open: https://www.b-opentrade.com/esponi/