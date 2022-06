Just Play avvia lo sviluppo internazionale. Primo store in Grecia

Primo passo per l'espansione all'estero per Just Play, insegna del gruppo 3A, che sceglie la Grecia per il debutto fuori dall'Italia

In un’ottica di sviluppo e di crescita internazionale, l'azienda 3A, specializzata nella distribuzione di brand sportswear e fashion, apre il primo punto di vendita Just Play estero, realizzato a Larissa, in Grecia. Questa apertura rappresenta il primo passo di un piano di sviluppo a lungo termine che prevede nei prossimi mesi ulteriori aperture. L'insegna intende consolidarsi in Grecia, un mercato di grande interesse, senza trascurare lo sviluppo in altre aree sia italiane che internazionali.

“Siamo davvero felici di aver inaugurato il nostro primo punto di vendita Just Play all’estero: in Europa non esiste alcuna realtà simile, dedicata totalmente alle nuove generazioni. Just Play, con un’attenta selezione di prodotti e con un look and feel irresistibile, si conferma come un luogo pensato per dialogare con un pubblico sempre più digitale, interconnesso e sintonizzato sul what’s next. Gli investimenti previsti per far crescere la formula Just Play riconfermano, inoltre, i piani di sviluppo a lungo termine di 3A” dichiara Fabio Antonini, Ceo e Founder di 3A.

Il negozio di Larissa

Lo store è situato in una delle vie dello shopping del centro cittadino esteso su una superficie di oltre 100 mq di superficie con un team di addetti formato da cinque persone. L'assortimento comprende più di 400 referenze di brand come Nike, Converse, Vans, Adidas, Jordan, Nike Swim e New Era. Il format si allinea all'immagine attuale della catena che si indirizza a un target di nuove generazioni locali ponendosi come punto di riferimento per sportswear, streetwear e nuovi trend. La formula Just Play propone un vertical store di abbigliamento sportivo e streetwear, integrato digitalmente e dedicato alla fascia 0-16 anni. Lo spazio è in continuo movimento e coniuga quindi offline e online per fornire al cliente la massima flessibilità e libertà di scelta.

La presenza di Just Play

In Italia, Just Play è già presente con quattro negozi realizzati nelle città di Verona, Bergamo, Brescia e Milano e opera con cinque corner a Roma, Milano, Bergamo e due a Torino.