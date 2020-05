Kasanova ridisegna servizi e offerta online

"Abbiamo ridisegnato il casalingo in offerta, qualità, competenza, convenienza e servizio". Kasanova promuove l'offerta e nuovi format di shopping online sperimentati in questo periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Coronavirus.

Tra le ultime novità il servizio Chat Assistant, una videochiamata con WhatsApp direttamente da casa, per curiosare e districarsi tra gli scaffali degli store con l’aiuto e i suggerimenti di un personal shopper in carne e ossa. Questo servizio con consegna a domicilio, già collaudato nelle scorse settimane, continuerà anche dopo l’apertura dei negozi. Lo si può utilizzare cliccando sul sito https://www.kasanova.com/it/chat-assistant/ e contattare tramite WhatsApp (in chat o videochiamata) uno dei punti di vendita Kasanova aderenti all'iniziativa. Il personale apparirà in diretta per accompagnare il cliente nel tour dello store e assisterlo nella scelta degli articoli.

In fatto di offerta, Kasanova propone una serie di articoli in linea con la stagione primaverile, di design, accessori che strizzano l’occhio al risveglio della natura.