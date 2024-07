Kaufland (Gruppo Schwarz) entrerà a far parte dell’alleanza AgeCore

Dal 2025 Kaufland entrerà in AgeCore, alleanza internazionale di quattro retailer: Colruyt (Belgio), Coop (Svizzera), Conad (Italia), Eroski (Spagna)

Valori condivisi, strategie sinergiche, un progetto di lungo termine alla base dell’ingresso di Kaufland in AgeCore. Conad lo comunica. La decisione avrà effetto dal 1° gennaio 2025. AgeCore è un’alleanza internazionale che riunisce quattro grandi retailer indipendenti: Colruyt (Belgio), Coop (Svizzera), Conad (Italia), Eroski (Spagna). I cinque membri di AgeCore sono presenti in 15 paesi europei: Belgio, Lussemburgo, Francia, Svizzera, Austria, Italia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Polonia, Romania, Bulgaria e Repubblica di Moldavia.

Kaufland, lo specialista del food

Kaufland, insegna della gdo internazionale parte del Gruppo Schwarz è una delle principali aziende di prodotti alimentari in Germania e in Europa, con un assortimento di prodotti alimentari al 90%. La sua rete è formata da oltre 1.550 negozi, frequentati ogni anno da più di 1,4 miliardi di clienti, in Germania e in altri sette Paesi. La società nel 2023 ha raggiunto un fatturato di 34,2 miliardi di euro.

Kaufland con AgeCore: nuove soluzioni per rispondere a nuove sfide

“Vogliamo rafforzare ulteriormente la collaborazione ed elaborare soluzioni nuove -Dirk Depoorter, ceo di AgeCore-, volte a incrementare la sostenibilità delle filiere alimentari, avanzare nel percorso di digitalizzazione, guidare l'impatto dell'intelligenza artificiale, ridefinire il ruolo dei brand e sviluppare piani di crescita adeguati, in un momento storico caratterizzato da inflazione e difficoltà economiche”.