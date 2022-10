Kimbo, tradizione e innovazione nell’arte del caffè

La cultura del caffè affonda in Kimbo le sue radici più profonde ed è tra le migliori espressioni della tradizione napoletana.

Talento imprescindibile dell’azienda è certamente quello della tostatura, così unica da rendere il caffè Kimbo riconoscibile al gusto e famoso in tutto il mondo: si tratta di un’arte antica tipicamente partenopea, di cui Kimbo è custode da quasi 60 anni, e che permette all’azienda di proporre sul mercato prodotti di qualità ineguagliabile.

LE CIALDE COMPOSTABILI FORMULA BAR

La modalità di consumo del caffè è di fondamentale importanza per gustare al meglio questa preziosa bevanda. Per questo, Kimbo propone le sue Cialde Compostabili Formula Bar, per offrire tutta la qualità del miglior caffè di Napoli in pratiche cialde compostabili, il cui gusto è esaltato ancor di più dalla macchina a cialde Kimbo Metal, strumento imprescindibile per riprodurre in casa propria un caffè cremoso e intenso come quello del bar.

Tra le diverse miscele: Macinato Fresco, dal gusto pieno e avvolgente; Espresso Napoletano, il caffè che dà la giusta carica grazie al suo gusto deciso e all’aroma ricco; Espresso Barista 100% Arabica, delicato e dolce, con piacevoli note al cioccolato; Espresso Decaf, la scelta perfetta per chi ricerca un decaffeinato con il carattere intenso e deciso di un caffè classico.

Le cialde sono disponibili a scaffale in molteplici formati pensati per soddisfare tutte le necessità: ogni miscela è disponibile nel formato da 15, mentre Macinato Fresco ed Espresso Napoletano sono in distribuzione anche nel formato da 50 cialde. Ai formati standard si aggiungono poi quelli promozionali, da 80+15 e 50+10, per incontrare le esigenze dei consumatori più sensibili al prezzo.

LE CAPSULE COMPATIBILI CON I PRINCIPALI SISTEMI DOMESTICI

Nel mercato dei monoporzionati Kimbo è presente anche con una vasta gamma di capsule compatibili con tutti i principali sistemi domestici.

L’azienda ha recentemente ampliato la linea di capsule compatibili Nespresso®* Original con tre referenze realizzate in alluminio per preservare al meglio l’autentico aroma del caffè: Espresso Barista 100% Arabica, dalla tostatura medio scura, per un caffè con uno straordinario aroma di pan tostato e delicate note di fiori freschi; Espresso Barista Ristretto, un caffè cremoso e avvolgente, dal gusto intenso e con note di cioccolato fondente; Barista Espresso Napoli, un caffè equilibrato, dolce e corposo, con accenni floreali e sentori di biscotti appena sfornati. Le tre nuove proposte sono entrate a far parte della Kimbo Premium Selection: una gamma di miscele accuratamente selezionate per soddisfare i palati di consumatori sempre più orientati verso la ricerca di blend di grandepregio.

Alla gamma di monoporzionati Kimbo si aggiunge poi la linea Kosè by Kimbo, volta a raggiungere la fascia di consumatori attenti al prezzo ma che non vogliono rinunciare alla qualità, disponibile in cialde compostabili nelle miscele Deciso e Cremosissimo.

LE ULTIME NOVITÀ – I MAXI FORMATI DI CIALDE

Infine, le ultimissime novità che vanno ad aggiungersi alla già ricca offerta Kimbo riguardano i formati di cialde: l’iconica miscela di Kimbo, Macinato Fresco, è da oggi disponibile in GDO nel maxi-formato scorta da 150 cialde.

Anche la gamma di Kosè by Kimbo si amplia: le cialde Kosè By Kimbo Deciso arrivano sul mercato nel nuovo formato promo da 150 cialde + 10 in omaggio, per regalare ogni giorno la qualità e la convenienza di un espresso intenso e corposo.

Per saperne di più: https://bit.ly/3E8BJm8

*Questo marchio non è di proprietà di Kimbo