La Doria: Passione per le private label dal 1954

La Doria S.p.A. è un gruppo italiano leader nel settore delle conserve alimentari e caratterizzato da una forte vocazione internazionale, confermata dal fatto che i ricavi sono realizzati per oltre l’80% all’estero. Nel 2020 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato di 848,1 milioni di euro, in crescita del 18,2% rispetto al 2019.

Il nostro modello di business è focalizzato principalmente sulle Private Label, per questo motivo ci poniamo non come semplice fornitore ma come vero e proprio partner del retailer. Siamo il fornitore privilegiato delle maggiori catene della Grande Distribuzione e dei Discount in tutto il mondo. Il 97% del fatturato viene, infatti, generato attraverso il segmento delle private labels”, i marchi commerciali dei grandi Retailers. La Doria è oggi il primo produttore europeo di legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel segmento retail e tra i principali produttori italiani di succhi e bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio del distributore (private labels). La mission aziendale è quella di presidiare i mercati della grande distribuzione e della distribuzione organizzata, proponendo prodotti di ottima qualità a prezzi altamente competitivi, alternativi alla marca.

La continua innovazione di prodotto a servizio dei marchi privati, in linea con i nuovi trend di consumo è sicuramente uno dei nostri punti di forza. Offriamo ai nostri clienti un know-how specialistico nella produzione di prodotti a marchio del Distributore e una elevata flessibilità nella personalizzazione delle ricette, packaging e servizio. Attraverso questa sinergia con le insegne della GDO italiana e internazionale riusciamo ad instaurare rapporti di lungo periodo che ci permettono di raggiungere elevati livelli di efficienza economica offrendo un servizio sempre più completo, orientato non solo alla produzione ma anche all’innovazione del prodotto attraverso una conoscenza sempre più profonda del consumatore finale volta ad intercettare i nuovi trend di mercato.

Abbiamo intrapreso negli ultimi anni uno sfidante piano di investimenti che ha l’obiettivo di far crescere il Gruppo nelle categorie di prodotto a più alto valore aggiunto, rendendolo allo stesso tempo sempre più competitivo nei costi attraverso lo sfruttamento delle economie di scala e il miglioramento dell’efficienza produttiva e logistica. La sostenibilità è un tema centrale per la nostra cultura organizzativa che guida tutti i processi aziendali, dalla selezione della materia prima al prodotto finito. Il nostro impegno in questo senso si traduce in risultati concreti e performance che cerchiamo di migliorare sempre più.

Da oltre 50 anni produciamo internamente scatole e coperchi in banda stagnata per confezionare i nostri prodotti, riducendo in questo modo le emissioni di CO₂ dovute al trasporto dei materiali provenienti da fornitori esterni. Con la produzione interna riusciamo a soddisfare il 95% del fabbisogno di scatole in banda stagnata, che è un materiale riciclabile al 100% e all’infinito. Le stesse etichette dei nostri prodotti sono stampate con vernice ad acqua, per limitare al minimo gli impatti ambientali di ogni singolo pezzo prodotto nei nostri stabilimenti. Per confezionare i nostri pomodori utilizziamo inoltre il vetro e i brik in carta riciclabile (combi) che sono sempre più richiesti sul mercato estero. La nostra è una supply chain fidelizzata che ha sposato in pieno i nostri valori e i nostri impegni in ambito di sostenibilità. Dal 2016 il Gruppo La Doria monitora e rendiconta i risultati ottenuti in questo campo attraverso la pubblicazione di un bilancio di sostenibilità.

