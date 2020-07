La nuova Fanta Limonata è fatta con i Limoni di Siracusa Igp

Dopo Fanta Aranciata Rossa con succo di Arancia Rossa di Sicilia Igp, quest’anno la famiglia Coca-Cola si arricchisce con Fanta Limonata con succo di Limone di Siracusa Igp 100%, certificato dal Consorzio di Tutela. Un prodotto dal cuore italiano, nato a Napoli nel 1955, che si rinnova confermando l'attenzione di Coca-Cola al territorio e alle sue materie prime, con l'acquisto annuale di oltre un terzo della produzione di arance e di limoni siciliani destinate alla trasformazione. Il succo di limone è acquistato da fornitori siciliani che collaborano con Coca-Cola da decenni anche per prodotti che vengono distribuiti fuori dall’Italia.

La nuova Fanta Limonata è un ulteriore traguardo raggiunto partendo da lontano, da quando nel 2014 Coca-Cola ha avviato una continua collaborazione con il Distretto Agrumi di Sicilia su diversi progetti per la crescita della filiera agrumicola siciliana, comparto ritenuto strategico e sostenuto anche attraverso The Coca-Cola Foundation, con l’obiettivo di valorizzare tutte le tipologie di agrumi di qualità prodotti nell’isola.

Il Limone di Siracusa Igp è un frutto che respira il mare e nel suo succo si sentono tutte le caratteristiche uniche dell’entroterra di questa splendida costa: anche se le tecnologie utilizzate oggi sono all’avanguardia, i Limoni di Siracusa vengono ancora coltivati secondo tradizione, raccogliendoli a mano uno per uno, per conservare intatte le loro caratteristiche.

Con oltre 1,3 milioni di euro di finanziamenti non condizionati, in poco più di 5 anni The Coca-Cola Foundation ha permesso la realizzazione di progetti dedicati alla formazione e all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di valorizzare e dare nuovo impulso alla agrumicultura del territorio: da “Energia per gli Agrumi”, che prevede il riciclo in chiave energetica degli scarti degli agrumi, a "Social Farming”, progetto di agricoltura sociale che offre percorsi formativi a soggetti lavorativamente svantaggiati, per creare figure specializzate per la filiera agrumicola; da “Non Conventional Water Resources” che promuove l’irrigazione di precisione attraverso l’installazione di tecnologie ICT, al più recente progetto “A.C.Q.U.A - Agrumicultura Consapevole della Qualità e Usodell'Acqua” che prevede una mappatura dello stress idrico degli agrumeti attraverso droni, oltre alla realizzazione di un impianto pilota di irrigazione sostenibile.