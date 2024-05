La nuova linea Glam di Liu Jo Living nel flagship store di Milano

Liu Jo Living presenta il nuovo sistema modulare di sedute Glam disponibile all'interno del flagship store milanese durante la Milano Digital Week

Una poltrona, un divano e una chaise longue compongono il nuovo Glam di Liu Jo Living, un sistema modulare di sedute, pensate sia per interni che per esterni, disegnate da Simone Cagnazzo. Questa linea è dotata di una base e uno schienale, un modulo di seduta, e un secondo modulo aggiuntivo con schienale impunturato e rullo che si può ribaltare e inserire come sostegno lombare quando la composizione si trasforma in chaise longue. Glam, che verrà presentato in anteprima nel nuovo allestimento del flagship store milanese dell'insegna, durante la Milano Digital Week 2024.

Il prodotto è realizzato interamente in poliuretano espanso per assicurarne durata e resistenza con fodera completamente removibile per facilitare pulizia e manutenzione, preservando il design.